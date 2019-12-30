 فيديو مؤثر لمسن سعودي ينهمك بكتابة وصيته قبيل وفاته يحقق نسب مشاهدة عالية – إرم نيوز‬‎

فيديو مؤثر لمسن سعودي ينهمك بكتابة وصيته قبيل وفاته يحقق نسب مشاهدة عالية

فيديو مؤثر لمسن سعودي ينهمك بكتابة وصيته قبيل وفاته يحقق نسب مشاهدة عالية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

حقق مقطع فيديو مؤثر لمسن سعودي انهمك في كتابة وصيته على سرير إحدى المستشفيات في المملكة قبل أن تداهمه الوفاة، نسب مشاهدة عالية فور نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو، محمد بن عثمان خليف الغامدي، راقداً على سرير مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، ويقوم بكتابة وصيته على علبة محارم بينما يقوم أحد أبنائه بتصويره.

كتب الغامدي وهو موظف حكومي متقاعد من قرية المكارمة بمحافظة بلجرشي، وصيته في صباح يوم أمس الأحد، وتوفي ظهر اليوم ذاته، ليدفن في مقبرة الفيصلية في المدينة الساحلية دون أن تنتهي قصته عند هذا الحد.

فمقطع الفيديو الذي تداولته الأسرة فيما بينها وجد طريقه لمواقع التواصل الاجتماعي ليجذب مئات آلاف المشاهدات، وسيلاً من المشاعر المؤثرة التي وثقتها تدوينات السعوديين، وفيما يلي جانب منها.

وكانت وصية الغامدي لأبنائه قصيرة، فقد أوصاهم بوالدتهم وشقيقتهم، والحفاظ على المحبة بينهم، ومساعدة بعضهم البعض، ليختتم وصيته بالطلب منهم عدم المبالغة في البكاء والحزن عليه، بجانب المحافظة على الصلاة.

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