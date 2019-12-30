فيديو مؤثر لمسن سعودي ينهمك بكتابة وصيته قبيل وفاته يحقق نسب مشاهدة عالية

حقق مقطع فيديو مؤثر لمسن سعودي انهمك في كتابة وصيته على سرير إحدى المستشفيات في المملكة قبل أن تداهمه الوفاة، نسب مشاهدة عالية فور نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو، محمد بن عثمان خليف الغامدي، راقداً على سرير مستشفى الملك فهد بمدينة جدة، ويقوم بكتابة وصيته على علبة محارم بينما يقوم أحد أبنائه بتصويره.

#محمد_بن_عثمان_بن_خليف الغامدي من قرية المكارمه ببلجرشي كتب وصيته اليوم الأحد ١٤٤١/٥/٣ هـ بخط يده وهو منوّم بالمستشفى العسكري بجدة ليُتَوَفّى بعدها بساعة ( غفر الله له ورحمه و أسكنه فسيح جناته ) .. pic.twitter.com/HODFthu0sn — ‏‏﮼زينة،الشهري (@l7n_38) December 30, 2019

كتب الغامدي وهو موظف حكومي متقاعد من قرية المكارمة بمحافظة بلجرشي، وصيته في صباح يوم أمس الأحد، وتوفي ظهر اليوم ذاته، ليدفن في مقبرة الفيصلية في المدينة الساحلية دون أن تنتهي قصته عند هذا الحد.

مع جدي الشيخ محمد بن عثمان خليف الغامدي.. في يوم زواجي قبل ٣ سنين ونصف تقريبا ..توفي اليوم أسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم ( ولقاؤنا في الجنة ان شاء الله ) دعواتكم له ???? pic.twitter.com/fdmzxsdtnf — محمد غرسان(أبوناصر) (@fares19931) December 29, 2019

فمقطع الفيديو الذي تداولته الأسرة فيما بينها وجد طريقه لمواقع التواصل الاجتماعي ليجذب مئات آلاف المشاهدات، وسيلاً من المشاعر المؤثرة التي وثقتها تدوينات السعوديين، وفيما يلي جانب منها.

@stc_ksa إنا لله وإنا إليه راجعون ..

ببالغ الحزن تلقيت خبر وفاة رجل له في القلب محبة في الله وتقديرا وجميلاً لا ينسى مهما طال الزمن

انه مديري العم / محمد بن عثمان آل خليف الغامدي مدير مستودعات المنطقه الغربيه للاتصالات سابقاً كان قدوة في كل شيء رحمه الله pic.twitter.com/cBGlZ62qtv — خالد بادحدح (@KAbduallh) December 30, 2019

انا لله وانا اليه راجعون

توفي جدي الشيخ محمد بن عثمان ال خليف

الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته

كل من يعرفه يذكره بالخير ويدعي له

ومهما ذكرت من كلمات فلن اوفيه حقه

اللهم اجمعنا به في جنات النعيم pic.twitter.com/T4aOUuDtls — عبدالعزيز الغامدي (@AzizGhamdiy) December 29, 2019

قبل المغرب توفي العم محمد عثمان خليف الغامدي والد صديقي وحبيبي وأخي عبدالعزيز .. وقد كتب لأبناءه الصالحين هذه الوصية ..

رحمة الله عليه كان رجل صالح وداعي إلى الله ومربي أجيال عاشرته قليل الكلام كثير الذكر لله عابد وزاهد وفكره مسخر فقط للدعوة إلى الله ، وقد ربى أبناءه على ذلك . pic.twitter.com/gRExt7DqIp — علي بن هادي القحطاني (@kaled14_11) December 29, 2019

الشيخ محمد بن عثمان خليف الغامدي -رحمه الله- الذي توفي يوم أمس يكتب وصيةً لأهله في المستشفى قبل وفاته بساعات ، أحسن الله عزاء أهله وذويه ومحبيه فيه وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جنته . pic.twitter.com/rj5YbQ23GT — ( خالد ) (@111112_khaled) December 30, 2019

وكانت وصية الغامدي لأبنائه قصيرة، فقد أوصاهم بوالدتهم وشقيقتهم، والحفاظ على المحبة بينهم، ومساعدة بعضهم البعض، ليختتم وصيته بالطلب منهم عدم المبالغة في البكاء والحزن عليه، بجانب المحافظة على الصلاة.