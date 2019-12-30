بسبب ديسمبر الدافئ.. روسيا تستخدم ثلوجا صناعية لاحتفالات الكريسماس (صور)

عادة ما تكون روسيا مغطاة بالثلوج في ذلك الوقت من كل عام، إلا أن الطقس الدافئ الذي تشهده البلاد، أثر على التحضيرات المميزة لاحتفالات العام الجديد.

وبناء على ذلك، قررت السلطات الروسية استخدام الثلوج الصناعية خلال احتفالات الكريسماس، وفقًا لصحيفة ”بيزنيس إنسايدر“ الأمريكية.

في الأسبوع الماضي، لاحظ مواطنو موسكو شاحنات قلابة تجلب الثلوج الاصطناعية إلى المدينة، التي تستعد لإقامة احتفالات ليلة رأس السنة.

وقال رئيس الأرصاد الجوية الروسية يوم الاثنين، إن شهر ديسمبر كان الأكثر دفئًا منذ عام 1886، وهذا العام هو الأكثر سخونة منذ أن بدأ المسؤولون بتسجيل الطقس.

أوضح المسؤولون أن الثلج الذي تم إنشاؤه في تفرسكايا أحد الطرق الرئيسية في المدينة، يهدف إلى تنظيم حدث للتزلج على الجليد في يوم رأس السنة، كما تم ملاحظة مستودعات ثلج وهمية في مواقع أخرى في وسط المدينة، بما في ذلك الميدان الأحمر.

ومن جانبه، قال ألكسندر ستانكو، أحد سكان موسكو، البالغ من العمر 62 عامًا، لصحيفة الجارديان إن الشتاء قد تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأضاف :“كان الشتاء أكثر صعوبة هنا، كان هناك دائمًا ثلوج تقريبًا بحلول العام الجديد.. لقد أصبح الجو أكثر دفئًا بالتأكيد، لهذا السبب، كما ترون، لدينا هذا الثلج المضحك هذا العام“.

كان قد أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاحتباس الحراري يهدد طريقة الحياة الروسية خلال مؤتمره الصحفي السنوي في 19 ديسمبر.

وقال بوتين: ”لدينا بلدات بأكملها داخل الدائرة القطبية الشمالية مبنية على الجليد الدائم، إذا بدأ ذلك في الذوبان، هل يمكنك أن تتخيل ما هي العواقب التي قد تكون بالنسبة لنا؟ ..خطيرة للغاية“.