السعودية .. القبض على شخص أطلق النار من رشاش تجاه آخر داخل أحد المحال

ألقت الشرطة السعودية مساء يوم الاثنين القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش تجاه آخر داخل سوق الذهب بمحافظة عفيف ونجا منها الأخير دون إصابات.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد يفيد بوقوع إطلاق نار داخل أحد المحلات في سوق الذهب، مضيفا أن الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى الموقع.

وأضاف المصدر الأمني بحسب موقع ”سبق“ أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادثة وقعت نتيجة خلاف وتلاسن بين شخصين، تطور لاستخدام أحدهما سلاحاً آلياً (رشاش) أطلق منه ثلاث طلقات دون أن يصيب أحداً.

وأكد المصدر أنه تمت السيطرة على مطلق النار، وإحالة الجميع لمركز الشرطة، وضبط السلاح المستخدم لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه .