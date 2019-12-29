خلاف بين رجلي دين سعوديين بارزين حول العلاج من الاكتئاب(فيديو وصور)

اختلف رجلا دينٍ سعوديان بارزان، حول الطريقة الأمثل للعلاج من الاكتئاب، بين من يرى الحل في اللجوء لطبيب نفسي وبين من يدعو للتمسك بالأذكار الشرعية المعروفة لمواجهة الحالة النفسية السيئة للأشخاص.

وبدأ الخلاف عندما نشر الداعية السعودي المعروف، الدكتور عائض القرني، مقطع فيديو بعنوان ”سبب الكآبة وعلاجها“، قال فيه:“إن مرض الكآبة لم يكن منتشرًا بين الصحابة، ولا الآباء، ولا الأجداد“، داعيًا من يعانون منه للمواضبة على الأذكار والنصائح الشرعية وفروض العبادة.

وشوهد مقطع الفيديو الذي نشره القرني، يوم الثلاثاء الماضي، قرابة 300 ألف مرة على ”تويتر“، بعد أن تفاعل معه عدد كبير من المغردين بالإعجاب والثناء على الداعية بحسب سيل من الردود دونوها أسفل الفيديو.

لكن الداعية السعودي، سليمان الطريفي، انتقد مواطنه القرني بشدة، وقال إن حديثه يتضمن مغالطات علمية وتاريخية، إذ دعا مرضى الاكتئاب للجوء إلى العلاج العلمي لدى المختصين النفسيين، إلى جانب مواضبتهم على الأذكار الشرعية.

وقال الطريفي في سلسلة ردود وجدت مؤيدين كثيرين لها:“هناك عوارض مؤقتة، وأسبابها بسيطة، تزيلها الأذكار والدعوات، وهناك اضطرابات أسبابها بيولوجية وغيرها، تحتاج مع الدعاء إلى أدوية ومعالجين نفسيين، كمثل بقية الأمراض العضوية تصيب المؤمن والبر والفاجر، وكان السابقون يعانون وتجد هذا في أشعارهم ووصفهم لمعاناتهم، فالحمدلله على تطور التشخيص والعلاج“.

هناك عوارض مؤقتة،أسبابها بسيطة،تزيلها الأذكار والدعوات،وهناك اضطرابات أسبابها بيولوجية وغيرها،تحتاج مع الدعاء إلى أدوية ومعالجين نفسيين،كمثل بقية الأمراض العضوية تصيب المؤمن والبر والفاجر،كان السابقون يعانون وتجد هذا في أشعارهم ووصفهم لمعاناتهم،فالحمدلله على تطور التشخيص والعلاج https://t.co/chVbqDQDNb — سليمان الطريفي (@alturifi1) December 28, 2019

وأضاف الطريفي الذي تقاعد من وزارة الشؤون الإسلامية على وظيفة داعية:“جهلنا بمعاناة من أصيب باضطراب الاكتئاب أو القلق جعلنا لا نقدر العواقب الناتجة عنهما من صد عن الاستمتاع بالحياة، وسلوك قد يؤدي إلى تعطيل حياة المصاب، أو يدفعه للانتحار أحيانًا، وبالتالي نحن نستخف بالعلاج النفسي، ونظن المسألة متعلقة بالذكر والإعراض عنه، وقد لا يكون لذلك علاقة بالأمر إطلاقًا“.

جهلنا بمعاناة من أصيب باضطراب الاكتئاب أو القلق جعلنا لا نقدر العواقب الناتجة عنهما من صد عن الاستمتاع بالحياة وسلوك قد يؤدي إلى تعطيل حياة المصاب أو يدفعه للانتحار احيانا وبالتالي فنحن نستخف بالعلاج النفسي ونظن المسألة متعلقة بالذكر والإعراض عنه وقد لا يكون لها علاقة به إطلاقا — سليمان الطريفي (@alturifi1) December 28, 2019

وقال في تغريدة ثالثة:“تغريدة فيها مغالطات علمية وتاريخية، وقد تضلل المضطرب بالاكتئاب، تحظى بمتابعة آلاف من الناس، وإعجاب يفوق ذلك، فقط لأنها من شيخ شهير بالوعظ، ألا يدل ذلك على أننا بحاجة إلى نشر الوعي الصحيح، حتى يبصر الناس طريقهم ويعاملوا الحياة معاملة واعية عقلية تستند إلى العلم والعقل“.

تغريدة فيها مغالطات علمية وتاريخية وقد تضلل المضطرب بالاكتئاب تحظى برتويت من الآف من الناس ، وإعجاب يفوق ذلك ، فقط لأنها من شيخ شهير بالوعظ

ألا يدل ذلك أننا بحاجة إلى نشر الوعي الصحيح ، حتى يبصر الناس طريقهم وحتى يعاملوا الحياة معاملة واعية عقلية تستند إلى العلم والعقل — سليمان الطريفي (@alturifi1) December 28, 2019

واختتم الطريفي حديثه عن الاكتئاب بالقول:“المكتئب يشعر أنه في نفق مظلم لا يرى نورًا في نهايته، والاكتئاب أسود يحيل الحياة إلى ظلام، والمخرج هو الإلتجاء إلى الله ثم بمساعدة الطب والعلاج النفسي“.

المكتئب يشعر أنه في نفق مظلم لايرى نورا في نهايته ، الاكتئاب أسود يحيل الحياة إلى ظلام ، المخرج هو الالتجاء إلى الله ثم مساعدة الطب والعلاج النفسي . — سليمان الطريفي (@alturifi1) December 28, 2019

ووجد حديث الداعية الطريفي تأكيدًا من الطبيب النفسي السعودي، محمد الغامدي، الذي رد على القرني بالقول:“لم نسمع كذلك عن السكر، وارتفاع الضغط، وأمراض المناعة، والتصلب اللويحي أيام الصحابة!“.

وتابع قائلًا:“في أمريكا يوجد أقل من٢٠ مليون يعانون من الاكتئاب، بينما يوجد ما يقارب٣٠٠ مليون غير مصابين به، وهم لا يصلون ولا يذهبون للمسجد، والسعودية وهي بلد إسلامي تتجاوز نسبة الاكتئاب فيها المعدل العالمي بحسب بعض الدراسات!“.

لم نسمع كذلك عن السكر،وارتفاع الضغط وامراض المناعة والتصلب اللويحي أيام الصحابة!

في امريكا يوجد اقل من٢٠مليون يعانون من الاكتئاب،بينما يوجد ما يقارب٣٠٠مليون غير مصابين به لايصلون ولايذهبون للمسجد!

السعودية وهي بلد إسلامي تتجاوز نسبة الاكتئاب فيها المعدل العالمي بحسب بعض الدراسات! https://t.co/BMkIA4grcv — د.محمد الغامدي (@Alghamdi97) December 28, 2019

وكتب مغرد لم يرقَ له حديث القرني أيضًا:“الشيخ لا يعرف مرض الاكتئاب، وليس هذا مجاله الذي يتحدث فيه، وهو لا يستطيع تقدير جدية الموضوع لجهله به، ولا ننتظر منه أن يدرك ذلك من تلقاء نفسه، فعلى الأطباء النفسيين أن يتصدوا لمثل هذا الظهور ومثل هذا الكلام الذي قد ينعكس بالضرر على الكثيرين“.

الشيخ لا يعرف مرض الاكتئاب، وليس هذا مجاله الذي يتحدث فيه، وهو لا يستطيع تقدير جدية الموضوع لجهله به، ولا ننتظر منه أن يدرك ذلك من تلقاء نفسه، فعلى الأطباء النفسيين أن يتصدوا لمثل هذا الظهور ومثل هذا الكلام الذي قد ينعكس بالضرر على الكثيرين. https://t.co/rh78dfDnaP — تائق (@Kaled__mh) December 28, 2019

ولم يقتصر الخلاف بين الطريفي والقرني، على مشاركة أطباء نفسيين فقط، بل تحول لسجال بين من يؤيد نصائح القرني وبين من يتمسك بموقف الطريفي الذي يؤيد اللجوء للطب النفسي لعلاج حالات الاكتئاب، وفيما يلي نستعرض جانبًا من أبرز الردود:

اختلف معك شيخنا هنا وليس تحيزاً للرجل وتغريدته ؛ لكن إذا سلّمنا أن الكآبة حالةٌ او مرض نفسي فعلاجها نفسي كذلك ؛ ومن العلاج النفسي قرآة القرآن والصلاة والدعاء والذكر ؛ ولايمنع مراجعة الطبيب وعلاجه ؛ ولايعني عدم تطرق التغريدة لذلك أنه قد أنكر مثل هذا العلاج الطبي. — ابوعبدالله (@mr7784) December 28, 2019

ماهو الإكتئاب ؟

هو مرض نفسي يجعلك غير قادر على اداء عملك اليومي ونشاطاتك لأكثر من اسبوعين متتالين وهو نقص كيميائي في المخ يحتاج لتدخل دوائي من طبيب نفسي

اما ما يشتهر بين الناس فهو حزن مؤقت

الأفضل ان يكون له اسم اخر غير الاكتئاب يصفه بشكل علمي . — ﮼عــــــالــــق ﮼ (@z_m_m_m) December 29, 2019

الدكتور عايض ذكر ان الضيق والحزن وعموم التوتر والقلق علاجها بالصلاة والتقرب الى الله والعمل الصالح وهذا حق وعين الصواب

اما مرضى الاكتئاب فهم حالة أخرى مرضية لم يتطرق اليهم ولم يذكرهم. — ᴸᴹᴬᴿ ᴬᴸᵠᴬdʸ (@LmR00r) December 29, 2019

الطب لا يدعي فهم كل شيء فهو علم محدود وقاصر على فهم خفايا النفس والروح والجسد(وما أوتيتم من العلم الا قليلا )والنظر الا أالأمراض النفسيه كالاكتئاب على انه قلة ايمان او ضعف شخصيه نظرة ضيقه وقاصرة عن فهم العلم وما توصل اليه من حقائق . والفتوى من الأطباء والمشايخ بدون تكامل خلل كبير — الدكتور محمد شاووش (@mshawoosh) December 28, 2019

الشيخ علامة في تخصصه وله جهوده ولكنني لا اتفق تماما مع كلامة بالعكس كلامة بيزيد تعب الحالات و معاناتهم

الاكتئاب مثله مثل باقي الأمراض مثل السكر والضغط أسبابه طبيه واضحة مثل الوراثة والهرمونات وضغوطات وليس له علاقه بضعف الايمان كثير من المراجعين لدينا أإمة مساجد و دعاة و اطفال. — Dr. Ibrahim Hamdi د.ابراهيم حمدي (@DrIbrahimhamdi) December 26, 2019