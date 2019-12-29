السعودية نادين البدير تهاجم متطرفين حرفوا ”أنا وأزواجي الأربعة“ عن سياقه

هاجمت الإعلامية السعودية نادين البدير، بعض المتطرفين -كما وصفتهم- بعد أن حرفوا مقالها وأخرجوه عن سياقه باجتزاء الفكرة الرئيسة منه وتطويعه حسب أهدافهم.

وأعادت نادين البدير، نصف مقالها الذي يحمل عنوان ”أنا وأزواجي الأربعة“، موضحة أنها كانت ستواجه تحريفهم بمقال آخر عنوانه ”انسوه“ إلا أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، بسبب دفاع المتطرفين عن الرجل المعنف.

وقالت ”البدير“ في رسالتها التي نشرت نصها عبر حسابها على موقع تويتر ”بعد عشر سنوات على مقالي الذي أخرجه المتطرفون عن سياقه وحرفوه عن مقصده فكرت بنشر مقال عنوانه (انسوه) لكني بعد دفاعهم عن الرجل المعنف صرفت النظر“.

وأضافت ”لا تنسوه دعوه يقض مضاجعكم ليل نهار واجتزئوا كما شئتم وأكملوا لعناتكم، حقيقة صار يعجبني لقب نادين أم أربعة“.

بعد عشر سنوات على مقالي الذي أخرجه المتطرفون عن سياقه وحرفوه عن مقصده فكرت بنشر مقال عنوانه(انسوه)

لكني بعد دفاعهم عن الرجل المعنف.صرفت النظر. لا تنسوه.دعوه يقض مضاجعكم ليل نهار،واجتزئوا كما شئتم وأكملوا لعناتكم. حقيقة صار يعجبني لقب: نادين أم أربعة https://t.co/fRtajAgY5j — نادين البدير (@nadinealbdear) December 29, 2019

وتفاعل المغردون مع منشور نادين البدير، وقال أحد متابعيها ”تذكرت معلم الفقة في الثانوي كان يعطينا درسًا وذكر من خلاله أن هناك من يطالب أن تتزوج المرأة بـ4 كإحدى -إعلاميات إبليس- فردت نادين البدير قال الله يستر كيف تعرفها مع ضحكة شك“.

وردت نادين البدير، متسائلة عن اسم المعلم الذي قال ذلك فكتبت ”إعلاميات إبليس!!!، في المدرسة؟ ومن معلم الفقه والدين؟“.

إعلاميات إبليس !!! في المدرسة ؟ ومن معلم الفقه والدين ؟ https://t.co/dXTNZd4mDL — نادين البدير (@nadinealbdear) December 29, 2019

يُذكر أن نادين البدير أثارت الجدل أخيرًا بهجومها على العنصر الذكوري في المجتمع واصفة إياهم بـ“الهمجيين“ وأن السيدات سيعلمونهم الإتيكيت الخاص بالشارع العام وأن الرجال لا يعرفون أصول السياقة.