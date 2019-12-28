إكرام الضيوف يوفر آلاف الوجبات المجانية للمحتاجين في السعودية

انتفع آلاف المحتاجين في السعودية، من الولائم اليومية التي تقام لضيوف مهرجان الإبل المقام حاليًا بالقرب من الرياض، حيث يحصلون على وجبات مجانية توفرها جمعية خيرية متخصصة بحفظ الطعام بعد انتهاء المناسبات في المملكة.

وكشفت جمعية ”خيرات لحفظ النعمة“، أنها تجمع آلاف الوجبات يوميًا من فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة التي انطلقت يوم الـ15 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض.

ويحرص ملاك الإبل المشاركة في المهرجان، على إكرام ضيوفهم الذين قدموا للتشجيع في منافسات السباقات والمزايين التي استقطبت آلاف المشجعين في مقر المهرجان، بالإضافة لآخرين عبر شاشات التلفزة التي كانت تنقل يوميات المهرجان على الهواء مباشرةً.

وتوارث السعوديون -شأن باقي مواطني دول شبه الجزيرة العربية- عادة إكرام الضيف بسخاء منذ القدم، وتعد الذبائح بمختلف أنواعها أشهر ما يقدمه المضيف لضيفه، على الرغم من كونها توفر طعامًا يفوق الحاجة بكثير.

وقالت جمعية ”خيرات“ إنها تمكنت، يوم أمس الجمعة، من توفير وجبات مجانية لأكثر من 2700 محتاج، مستفيدةً من الفائض الكبير للأطعمة التي تعقب الولائم في المهرجان، حيث يتم ذبح مئات الرؤوس من الأغنام والأبل يوميًا بجانب طهي آلاف الكيلوغرامات من الأرز.

وتمكنت الجمعية من توفير وجبات لنحو 9 آلاف محتاج خلال الأسبوع المنصرم وهو الثاني من المهرجان الذي يستمر حتى 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

إحصائيات#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 خلال #الأسبوع_الثاني ويأتي ذلك في سياق جهود العاملين على حفظ النعمة من الهدر. pic.twitter.com/Uq8y5b3ZR9 — خيرات لحفظ النعمة (@khiyrat) December 27, 2019

وتمثل تلك الوجبات، الطعام الصالح للاستهلاك مع وجود فائض كبير أيضًا غير صالح للاستهلاك يتم رميه في القمامة، وسط دعوات لإيجاد حلول تمنع هدر الطعام خلال المناسبات بشكل عام في السعودية.

وتتكون الوجبة من الأرز واللحم، إذ يقتصر إعداد ولائم المهرجان على الأرز واللحم فقط، كأبرز أنواع الوجبات التي تُقدم خلال المناسبات بالسعودية.

وكانت جمعية ”خيرات لحفظ النعمة“ قد تمكنت من حفظ أكثر من 400 ألف وجبة استفاد منها أكثر من 80 ألف شخص في النسخة الماضية من المهرجان، والتي بلغ عدد الذبائح فيها 3849 رأسًا من الغنم، و 1601 رأس من الإبل، بمجموع 5450 ذبيحة.

ويستفيد عدد كبير من الوافدين الأجانب المقيمين في السعودية، من ذوي الأجور المنخفضة، من الوجبات المجانية التي توفرها الجمعية للمحتاجين، حيث تستضيف السعودية قرابة 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ومن بينهم الكثير من دول آسيوية وأفريقية فقيرة.

ويمثل السخاء في إكرام الضيوف، سمة للمناسبات العامة والخاصة في السعودية، دون أن تغيب الدعوات لتبني نمط جديد من العادات يتم من خلاله الاستغناء عن هدر الطعام.