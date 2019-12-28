دخل“غينيس“.. مصر تصنع قناعا لـ“توت عنخ آمون“ بواسطة 7 آلاف كوب قهوة (صور)

دخلت لوحة لقناع ”توت عنخ آمون“ في مصر موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، باعتبارها أكبر لوحة مصنوعة من أكواب القهوة.

واستخدم في صناعة لوحة، بحجم 60 مترا، 7260 كوب قهوة، وذلك في احتفالية كبرى جرى تنظيمها بساحة المتحف المصري الكبير.

وشهد ممثلون عن موسوعة ”غينيس“ الاحتفالية الضخمة لرسم القناع، بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

جاءت الواقعة كأحد اهتمامات مصر لتشجيع السياح على زيارة المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2020.

والمتحف المصري هو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، ويضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني، ويقع على مساحه 500 ألف متر مربع.