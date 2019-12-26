حكم قضائي جديد ضد كويتي دعا إلى مسابقة لتصوير سيقان للنساء

أمرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، بضبط مواطن كويتي دعا إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء، وإحالته إلى السجن المركزي، عقب شهر ونصف الشهر من إخلاء سبيله.

وقضت المحكمة بحجز القضية للحكم بتهمة مخالفة المواطن الآداب العامة، بالرغم من نفي المتهم لهذه الاتهامات وتأكيده بأن فيديو المسابقة خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“.

وتعود أصول القضية إلى مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حيث دعا المواطن من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وقد تم حجز المواطن لعدة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمية 500 دينار، نحو (1600) دولار.

وأثارت المسابقة آنذاك حالة استياء واسعة في البلد الخليجي المحافظ، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعاءه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت ”بالمنافية للعادات والتقاليد“.

وبرر الشاب المتهم فعلته بأنها بغرض التسلية، وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته، إلا أن هذا لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وسط مطالبات من النشطاء باتخاذ عقوبات تجاه الفتيات المشاركات في هذه المسابقة.