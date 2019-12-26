فوز متسابقة عمرها 60 عاما في مسابقة للرقص (فيديو وصور)

توجت ديبي ماكجي، مذيعة التليفزيون والراديو البريطانية وراقصة الباليه السابقة، بجائزة مسابقة للرقص رفقة شريكها المحترف كيفين كليفتون، ذي الـ40 عاما.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ديبي ماكجي التي يتجاوز عمرها الـ60 عاما بجانب شريكها كيفين كليفتون خطفا الأنظار وحازا إعجاب لجنة التحكيم التي تتكون من كريج ريفيل هوروود وموتسي مابوسي وبرونو تونيولي وشيرلي بالاس بعرضهمأ الراقص على أغنية Jingle Bells للمغني الإيطالي الكندي مايكل بوبلي وحصلا على أفضل 40 نقطة من جميع العروض المشاركة.

ونشرت الصحيفة فيديو تظهر فيه ديبي وشريكها في المسابقة وهي لم تستطع إخفاء سعادتها العارمة برفع كأس المسابقة الفضي، وكانت ديبي قد احتلت المركز الثالث في نفس المسابقة في عام 2017.

وتفوقت ديبي وشريكها كيفين على تشيزى أكودولو، جيما أتكينسون، جو سوج، مارك رايت وريتشارد أرنولد، وبعد إعلان النتيجة انضم ستة نجوم من الفائزين في المواسم السابقة لديبي وكيفين في قاعة الاحتفالات للاحتفال بالفوز وبالكريسماس.

وفي حديثها لصحيفة ”ذان صن“ البريطانية، أعربت ديبي عن حماسها الشديد وسعادتها أنها تمكنت من الفوز وحصد المركز الأول وقالت إنها تحب فعل هذا الشيء كثيرا، وأهدت ديبي الفوز لزوجها الراحل الساحر الشهير بول دانييلز الذي فارق الحياة بسبب ورم خبيث في المخ.

وأضافت ديبي أنها شاركت في المسابقة لأول مرة بعد 18 شهرا من وفاة زوجها. والجدير بذكره أن ديبي كانت تعمل كمساعدة شخصية لزوجها الساحر.

وصرحت ديبي أنها في وقت مبكر من هذا العام كانت تخوض معركتها ضد سرطان الثدي وقد خضعت لإزالة كتلتين من صدرها في شهر يناير، وقالت إنها تشعر بسعادة كبيرة أن ينتهي هذا العام بهذا الحدث الجميل خصوصا بعد خسارتها الفاجعة لزوجها ومرضها بالسرطان.

وأضافت أنها من المحظوظين الذين تمت إزالة الأورام لديهم قبل أن يتطور المرض ويفتك بجسدها، وروت تفاصيل معركتها ضد المرض بعد أن أخبرها أحد الأطباء بضرورة إزالة الثديين ولكنها لم تقتنع وذهبت لطبيب آخر وأخبرها أن من الممكن أن تتم إزالة الأورام منها دون الحاجة لاستئصال الثدي مع المتابعة الدورية كل 3 أشهر.