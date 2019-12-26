مليشيا الحوثي تحظر قصات الشعر الحديثة.. وتتوعد المخالفين

حذرت الميليشيات الحوثية أصحاب محال الحلاقة، من تقديم أشكال الحلاقة الشبابية وقصات الشعر الحديثة، معتبرة أنها ”تخالف الشرع الإسلامي“.

وجاء في وثيقة صادرة عن مديرية ”يريم“ التابعة لمحافظة إب وسط اليمن، يوم الأربعاء: ”نهيب ونحذر أي صالون حلاقة يقوم بقص الشعر القصات المنافية لقيمنا ومبادئنا الإسلامية ومنافية ومخالفة لعاداتنا وتقاليدنا من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدة“.

وبداية العام الجاري، نفذت عناصر مسلحة تتبع الميليشيات الحوثية، حملة واسعة ضد صالونات الحلاقة في صنعاء لمنع قصات الشعر الشبابية.

وقال مالك صالون للحلاقة بشارع الرباط في صنعاء لـ“إرم نيوز“: ”جاءنا تعميم من البحث الجنائي (جهاز يتبع وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين) بمنع الحلاقة الحديثة باعتبارها حلاقة غربية، وهددت باعتقال أي حلاق يقوم بعمل تلك الحلاقة وقصات الشعر الشبابية“.

وأضاف مالك المحل الذي رفض الكشف عن هويته: ”بين الفينة والأخرى يأتي مندوب من البحث الجنائي للتحري عن مدى التزامنا بالتعميم“.