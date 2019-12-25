 تأخير الدوام المدرسي في السعودية الخميس بسبب ظاهرة فلكية نادرة – إرم نيوز‬‎

تأخير الدوام المدرسي في السعودية الخميس بسبب ظاهرة فلكية نادرة

تأخير الدوام المدرسي في السعودية الخميس بسبب ظاهرة فلكية نادرة

المصدر: فريق التحرير

وجه وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ الأربعاء، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم.

كما وجه الوزير الجامعات باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا حيال هذا الشأن حفاظا على سلامة الطلاب والهيئات التدرسية.

وقالت الوزارة في بيان بهذا الشأن، إن سماء المملكة ستشهد في الساعة 5:30 صباحا كسوفا حلقيا نادرا للشمس ينتهي في الساعة 7:45 صباحا، ونظرا لتزامن ذلك كع وقت ذهاب الطلاب لمدارسهم فقد تقرر تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا وذلك حفاظا على سلامتهم، إذ يسبب الكسوف انبعاث أشعة فوق بنفسجية تجعل النظر المباشر للشمس لمدة طويلة شديد الخطورة ومضرا بمركز الإبصار.

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