تأخير الدوام المدرسي في السعودية الخميس بسبب ظاهرة فلكية نادرة

وجه وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ الأربعاء، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم.

كما وجه الوزير الجامعات باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا حيال هذا الشأن حفاظا على سلامة الطلاب والهيئات التدرسية.

وقالت الوزارة في بيان بهذا الشأن، إن سماء المملكة ستشهد في الساعة 5:30 صباحا كسوفا حلقيا نادرا للشمس ينتهي في الساعة 7:45 صباحا، ونظرا لتزامن ذلك كع وقت ذهاب الطلاب لمدارسهم فقد تقرر تأخير الدوام للساعة التاسعة صباحا وذلك حفاظا على سلامتهم، إذ يسبب الكسوف انبعاث أشعة فوق بنفسجية تجعل النظر المباشر للشمس لمدة طويلة شديد الخطورة ومضرا بمركز الإبصار.

يوم الخميس مع ساعات الصباح الاولى

تحدث ظاهره الكسوف لشمس

وهذه ابرز المعلومات عنها

????تنبيه لاتنظر لشمس???? عطنا رتويت واكسب اجر نشر المعلومه ❤️

وعم الفائده بين الناس

تصميم@darb_almzn

#وزير_التعليم pic.twitter.com/wc1rHCoOfS — عبد الله عمر (@aaa112245d) December 24, 2019