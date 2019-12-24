تليسكوب هابل يلتقط صورة لمجرة تبعد عن الأرض 85 مليون سنة ضوئية (صور)

التقط تليسكوب ”هابل“ الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة لمجرة تقع على بُعد 85 مليون سنة ضوئية من الأرض، والتي تعرف باسم ”الصحن الطائر“.

ويعتبر ”الصحن الطائر“ مجرة حلزونية، وهي تقع في كوكبة منسا الجنوبية، وتتميز المجرة بوجود أذرع دوّارة ملتوية ومنتفخة من النجوم المتوهجة في الوسط ، وهو مايجعلها تشبه الصحن الطائر عند النظر إليها من الجانب، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وذكرت ناسا في بيان ”أن مجموعة النجوم الموجودة داخلها، يُعتقد أنها تلعب دورًا رئيسيًا في توضيح كيفية تطور المجرة، وتأثيرها في نمو الثقوب السوداء الهائلة في وسطها“.

وأضاف البيان ”في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات في هذا المجال، تشير الدراسات إلى أن بعض، أو أكثر، الانتفاخات المجرّية قد تكون هياكل مركبة معقدة بدلاً من تلك البسيطة، مع مزيج من مكونات كروية، تشبه أقراص الكمبيوتر، أو تشبه الصندوق، مما قد يؤدي إلى مجموعة واسعة مجموعة من التكتلات الانتفاخية في الكون“.

وبحسب الصحيفة، فقد تم رصد المجرة، أو كما هو معروف رسميًا باسم IC 2051 ، في 16 ديسمبر الحالي.

وقامت ناسا أيضًا بمشاركة بعض الصور الأخرى التي التقطت بواسطة تلسكوب هابل الفضائي هذا الشهر، وكان آخرها صورة على شكل حلوى الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت ناسا بمشاركة صورة أخرى التقطها تلسكوب هابل الفضائي، والتي تظهر فقاعة غاز باللون القرمزي.