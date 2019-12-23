السعودية.. استمرار فعاليات ”موسم الرياض“ بمسمى جديد في 5 مناطق

أقدمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، على تغيير مسمى ”موسم الرياض“ الذي اختتمت فعالياته بمهرجان ميدل بيست عدا بعض المناطق.

وقامت هيئة الترفيه بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر ”تويتر“ وتم تسميته ”شتاء الرياض“ وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها: ومنها مسرحيتي ”علاء الدين والمصباح السحري“، لأحمد عز و“عطل فني“ لأكرم حسني، وعروض دار الأوبرا المصرية وغيرها.

وكان المسؤول الحكومي تركي آل الشيخ قد أعلن في الـ19 من نوفمبر الماضي عن تمديد ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليشمل خمس مناطق جديدة تستمر في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير/كانون الثاني 2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة ”البوليفارد“ حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

يُذكر أن موسم الرياض انطلق في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي متضمنا فعاليات يومية تتضمن عروضًا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى بما فيها الموجهة للأطفال.