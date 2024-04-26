اعتداء على محامية في لبنان يثير غضبا واسعا (فيديو)

ومن جانبها، استنكرت نقابة المحامين في بيروت، أمس الخميس، الاعتداء على بو حمدان "من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع".

وأوضحت، في بيان، أن نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، كلف مفوضة قصر العدل، مايا الزغريني، بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وأكدت النقابة أنها ستأخذ صفة الادعاء الشخصي إلى جانب بو حمدان، لافتة أن المحامي العام الاستئنافي، القاضي رامي عبدالله، أصدر إشارة إحضار بحق المعتدين.

وطالبت القضاء المختص باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين.

وكانت المحامية بو حمدان تقدمت بشكوى فورية، وفتح مخفر الطيونة تحقيقا في الحادث.

وفي وقت لاحق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص عرّف عن نفسه بأنه مهدي الموسوي، أقر خلاله باعتدائه على بو حمدان، وقدّم اعتذاره منها ومن نقابة المحامين والنقيب فادي مصري.

وبرر الموسوي تصرفه بـ"الضغوط النفسية والاجتماعية" التي يعيشها في لبنان حاليًا.