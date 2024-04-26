اعتداء على محامية في لبنان يثير غضبا واسعا (فيديو)
وثّق مقطع فيديو تعرض محامية للضرب والسحل أمام محكمة في منطقة الشياح جنوبي بيروت؛ ما أثار غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو شخصين أثناء اعتدائهما على المحامية سوزي بو حمدان في الشارع العام بوضح النهار.
ووفق معلومات أولية، جاء الحادث على خلفية دعوى طلاق تتوكل فيها المحامية عن زوجة أحدهما، بحسب صحيفة "النهار".
ومن جانبها، استنكرت نقابة المحامين في بيروت، أمس الخميس، الاعتداء على بو حمدان "من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع".
وأوضحت، في بيان، أن نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، كلف مفوضة قصر العدل، مايا الزغريني، بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وأكدت النقابة أنها ستأخذ صفة الادعاء الشخصي إلى جانب بو حمدان، لافتة أن المحامي العام الاستئنافي، القاضي رامي عبدالله، أصدر إشارة إحضار بحق المعتدين.
وطالبت القضاء المختص باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين.
وكانت المحامية بو حمدان تقدمت بشكوى فورية، وفتح مخفر الطيونة تحقيقا في الحادث.
وفي وقت لاحق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص عرّف عن نفسه بأنه مهدي الموسوي، أقر خلاله باعتدائه على بو حمدان، وقدّم اعتذاره منها ومن نقابة المحامين والنقيب فادي مصري.
وبرر الموسوي تصرفه بـ"الضغوط النفسية والاجتماعية" التي يعيشها في لبنان حاليًا.
وبدورها، استنكرت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة الاعتداء السافر والأذى الجسدي والضرب والإهانة الذي تعرّضت له المحامية سوزي بو حمدان.
وقالت، في بيان على "فيسبوك"، إن الاعتداء رسالة واضحة لكلّ النساء اللواتي يُطالبن بأبسط حقوقهن بالحياة الكريمة الخالية من العنف وبالعدالة والمساواة، مطالبة بإدانة وتوقيف المُعتدي وتشديد العقوبة.