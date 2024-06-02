مصر.. السلطات تكشف لغز اختفاء "فتاة الدقهلية"

كشفت وزارة الداخلية المصرية لغز اختفاء فتاة بمحافظة الدقهلية، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، لاسيما بعد عرض والدها لمكافأة كبيرة بقيمة 100 ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور على ابنته المفقودة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع " فيسبوك"بشأن واقعة تغيّب إحدى الفتيات بالدقهلية، وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها، تبيَّن أنه بتاريخ الـ24 من مايو الماضى تبلَّغ مركز شرطة مدينة دكرنس بمديرية أمن المحافظة من صاحب ورشة " مقيم بدائرة المركز" بغياب كريمته وهى طالبة عن مسكنهما.

وأضاف البيان: بإجراء التحريات تبيَّن قيام شخصين، عامل وسائق مركبة توك توك ومقيمان بدائرة المركز، تربطهما علاقة صداقة بالمتغيبة باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة "بنى عبيد" .

وختم البيان: عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.