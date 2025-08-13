لمنع الكوارث.. مدينة تركية تعتمد سياسة القطع المتعمد للكهرباء

كشفت الحكومة المحلية في ولاية مرسين التركية، في أقصى جنوب البلاد، حيث تقارب الحرارة 40 درجة مئوية صيفاً، أنها تنفذ قطعاً متعمداً للتيار الكهربائي.

وأوضحت ولاية مرسين في بيان رسمي، أن قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الولاية، يستهدف تقليل خطر اندلاع حرائق غابات ناجمة عن الكهرباء.

وأضافت أن قرار القطع يستند إلى تحليل المخاطر التي ترتبط بسرعة الرياح، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وغيرها من العوامل الجوية والطبيعية التي قد تتسبب باندلاع حرائق غابات.

وبينت أن إعادة توصيل التيار الكهرباء للمناطق المستهدفة بالقطع المتعمد، يتم فور انخفاض مستوى خطر اندلاع حريق.

وتشرف لجنة حكومية تضم ممثلين وخبراء عن عدة مؤسسات معنية على برنامج القطع المتعمد ذاك، وتقول إنه يستند لمعايير علمية وله أهمية كبيرة في منع اندلاع حرائق الغابات.

لكن ذلك التوضيح الرسمي قوبل بانتقادات كثير من قبل السكان الذين يقولون إنهم يعانون من درجات حرارة مرتفعة تتطلب توفر الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد.

وقدم بعض المعترضين على قطع التيار حلولاً أخرى، مثل استخدام كابلات نقل كهربائية معزولة وتثبيتها بطريقة تمنع تلامسها ببعضها في الرياح القوية، بجانب قص وتقليم الأشجار القريبة من مسارات الكابلات.

وكشفت تحقيقات رسمية في الفترة الماضية، أن التيار الكهربائي كان سبباً في عدد من حرائق الغابات الكثيرة التي اندلعت في البلاد خلال فصل الصيف وتسببت بخسائر مادية وزراعية كبيرة، بجانب تسجيل عدد من الوفيات بين فرق الإطفاء.

ورغم ذلك الإجراء في مرسين، شهدت مناطق غابات في الولاية حرائق واسعة هذا العام قبل أن تسيطر عليها فرق الإطفاء التي يستعين بالطائرات والمروحيات والعربات.

وصدر البيان التوضيحي بالتزامن مع حرائق غابات في مناطق مختلفة من تركيا، بينها حريقان منفصلان في ولاية "تشاناك كاليه" المطلة على مضيق الدردنيل الحيوي الذي يربط بحر مرمرة ومن خلفه البحر الأسود ببحر "إيجه".