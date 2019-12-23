السعودية.. احتفالات بالعام الميلادي الجديد للمرة الأولى في تاريخ المملكة

كشف حساب ”بلاتينوم ليست“، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عبر موقع ”تويتر“، عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.

ونشر الحساب ”بوستر“ تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم الـ 31 من ديسمبر/ الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الفاير والدي جي.

وجاء في التعليق على ”البوستر“: ”ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى“.

???? ليلة #رأس_السنة الميلادية في #الرياض

????تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيره من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى

???? الثلاثاء 31 ديسمبر

⏰ من 6م حتى 1ص

???? في #ملهم – #الرياض

???? لحجز التذاكر: https://t.co/V8y79fPWqT pic.twitter.com/VXamn5DsAS — كاليندر السعودية (@KSA_EV) December 23, 2019

وكشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه التي تُشرف على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في البلاد، أن منطقة ”البوليفارد“، وهي مقر الفعاليات الرئيسة في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونعدكم بشيء مبهر“، دون أن يُشير المسؤول السعودي البارز إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في ”البوليفارد“ المرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر.

البولفارد بحلته الجديده قبل نهاية السنة … وافقت قبل قليل على التصاميم ونوعدكم بشيء مبهر????????❤️???????????? — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 10, 2019

يُذكر أن السعودية بدأت باعتماد التقويم الميلادي في معاملاتها، بما في ذلك مواعيد تسليم رواتب الموظفين الحكوميين الشهرية، فيما بقي استخدام التقويم الهجري ساريا بجانبه، لكن لم يسبق أن نظمت المملكة احتفالا في ليلة رأس السنة الميلادية.