 السعودية.. احتفالات بالعام الميلادي الجديد للمرة الأولى في تاريخ المملكة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. احتفالات بالعام الميلادي الجديد للمرة الأولى في تاريخ المملكة

السعودية.. احتفالات بالعام الميلادي الجديد للمرة الأولى في تاريخ المملكة

المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

كشف حساب ”بلاتينوم ليست“، الخاص بالفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عبر موقع ”تويتر“، عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية 2020 وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.

ونشر الحساب ”بوستر“ تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم الـ 31 من ديسمبر/ الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الفاير والدي جي.

وجاء في التعليق على ”البوستر“: ”ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى“.

وكشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه التي تُشرف على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في البلاد، أن منطقة ”البوليفارد“، وهي مقر الفعاليات الرئيسة في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونعدكم بشيء مبهر“، دون أن يُشير المسؤول السعودي البارز إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في ”البوليفارد“ المرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر.

يُذكر أن السعودية بدأت باعتماد التقويم الميلادي في معاملاتها، بما في ذلك مواعيد تسليم رواتب الموظفين الحكوميين الشهرية، فيما بقي استخدام التقويم الهجري ساريا بجانبه، لكن لم يسبق أن نظمت المملكة احتفالا في ليلة رأس السنة الميلادية.

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