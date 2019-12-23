حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الكويت (فيديو)

أدى اندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية (AW) في الكويت، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة بما فيها مطار الكويت الدولي.

وقالت وزارة الكهرباء عبر موقعها الالكتروني في ”تويتر“ بساعة متأخرة، إن اندلاع الحريق أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة بالمحافظتين المذكورتين، وهي العمرية، الرابية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، الفروانية، إشبيلية، والرحاب.

#تنويه #هام جاري السيطرة على الحريق في محطة التحويل الرئيسية العمرية AW من قبل رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء في الوزارة #وزارة_الكهرباء_والماء #دولة_الكويت pic.twitter.com/GTtWQRAFPp — وزارة الكهرباءوالماء (@mew_kwt) December 22, 2019

وباشرت فرق الطوارئ العمل لإعادة التيار الكهربائي حيث تمكنت من إعادته إلى مناطق عدة منها مطار الكويت الدولي، ولا زال العمل جارياً لإعادة التيار الكهربائي لمختلف المناطق.

ووثقت الوزارة الحريق المندلع بمقطع مصوَر حيث بدت ألسنة النار وسحب الدخان مندفعة بكثافة من موقع الحريق مع استمرار محاولة رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء السيطرة على الحريق.

عاجل / أنباء عن وجود حريق بمحول كهربائي ضخم في منطقة العارضية الصناعية يتسبب بقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق البلاد. #الكويت pic.twitter.com/BioSCQFFNX — المجلس (@Almajlliss) December 22, 2019

وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطار الكويت وهو غارق في ظلام دامس وسط تواجد أعداد كبيرة من المسافرين.