 حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الكويت (فيديو) – إرم نيوز‬‎

حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الكويت (فيديو)

حريق يتسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الكويت (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أدى اندلاع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية (AW) في الكويت، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة بما فيها مطار الكويت الدولي.

وقالت وزارة الكهرباء عبر موقعها الالكتروني في ”تويتر“ بساعة متأخرة، إن اندلاع الحريق أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة بالمحافظتين المذكورتين، وهي العمرية، الرابية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، الفروانية، إشبيلية، والرحاب.

وباشرت فرق الطوارئ العمل لإعادة التيار الكهربائي حيث تمكنت من إعادته إلى مناطق عدة منها مطار الكويت الدولي، ولا زال العمل جارياً لإعادة التيار الكهربائي لمختلف المناطق.

ووثقت الوزارة الحريق المندلع بمقطع مصوَر حيث بدت ألسنة النار وسحب الدخان مندفعة بكثافة من موقع الحريق مع استمرار محاولة رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء السيطرة على الحريق.

وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطار الكويت وهو غارق في ظلام دامس وسط تواجد أعداد كبيرة من المسافرين.

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