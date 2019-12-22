أمريكية تستأجر طائرة بحثا عن كلبها المفقود

رصدت امرأة من سان فرانسيسكو مكافأة مالية قدرها 7 آلاف دولار، كما استاجرت طائرة للطيران فوق المدينة للبحث عن كلبها المفقود، الذي سرق منها خلال تواجدها خارج محل بقالة في نهاية الأسبوع الماضي.

تكلفة الطائرة تصل إلى 1200 دولار، وكما قال موقع وكالة apnews، إنها سوف تحلق وهي تحمل لافته مدون بها الموقع الذي أنشأته للعثور على الكلب جاكسون، الذي سُرق السبت خارج محل بقالة في حي برنال هايتس.

وقالت اميلي تاليرمو يوم الخميس إنها تبذل كل ما في وسعها للعثور على الكلب البالغ من العمر خمس سنوات، كما وجهت المرأة الأمريكية نداء لمساعدتها على ايصال صوتها إلى أكبر عدد من الأشخاص باعتبار أنها وحيدة.

فيديو المراقبة من محل البقالة يظهر رجل يرتدي قلنسوة يقترب من المقعد الذي كان يتواجد الكلب مربوطا فيه.

ووزعت تاليرمو وأصدقاؤها الآلاف من النشرات بصورة للكلب، ذكرت فيه صفاته الجسمانية وهي وزنه 28 رطلا (13 كيلوغراما) ولون فراءه أبيض وأسود ورمادي والعيون الزرقاء الزاهية.

وقالت إنها قامت بإعداد موقع على شبكة الإنترنت، www. bringjacksonhome. com، أعلنت فيه أنها تقدم مكافأة 7 آلاف دولار، ”دون طرح أي أسئلة“ كما قامت بفتح حساب للكلب على ”تيندر“.

وللمساعدة في تمويل بحثها، أطلقت تاليرمو نداء على منصة GoFundMe للتمويل الجماعي وهي ليست هادفة للربح، حيث جمعت أكثر من 7 آلاف دولار منذ يوم الثلاثاء، وقالت إنها تخطط للتبرع بالمال الإضافي لجمعيات رعاية الحيوان.