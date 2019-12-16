 الكويت تسجل أول حالة وفاة بسبب الهطولات المطرية – إرم نيوز‬‎

الكويت تسجل أول حالة وفاة بسبب الهطولات المطرية

الكويت تسجل أول حالة وفاة بسبب الهطولات المطرية

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

نعى نادي القادسية الرياضي في الكويت مساء الاثنين أحد موظفيه الذي فارق الحياة أثناء محاولته منع تسرب مياه الأمطار إلى إحدى الصالات نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها البلد الخليجي والتي أغرقت عدة شوارع ومنازل وصالات في البلاد.

وقال نادي القادسية إن ”الموظف حمدي فؤاد سليمان المشهود له بالأمانة والإخلاص توفي في صالة فجحان هلال المطيري خلال أدائه عمله وقيامه مع زملائه بمحاولة إيقاف تسرب المياه في الصالة الناتج عن هطول الأمطار“.

وقدَم النادي التعازي لعائلة الموظف حمدي، والذي يعتبر أول حالة وفاة ناتجة عن الأمطار والعواصف القوية التي ضربت البلد الخليجي منذ ساعات الصباح الأولى.

وسبق أن تم تأجيل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب بسبب استمرار هطول المطر، وسوء حالة أرضية الملعب وعدم إمكانية استمرار اللعب عليها لغرقها بمياه الأمطار.

وأغرقت الأمطار الغزيرة عدة شوارع ومناطق برية في الكويت، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة، وذلك عقب عام من عواصف مشابهة نتج عنها أضرار مادية وبشرية كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، التي قدّمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
أمطار
الكويت
تاغ
فيضانات
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث