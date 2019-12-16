الفيضانات تجتاح جنوب إيران والسلطات تعلن حالة طوارئ (فيديو وصور)

اجتاحت الفيضانات العديد من المدن الواقعة جنوب إيران من بينها مدن الأهواز وعبادان وانديمشك ودزفول وماهشهر وعبادان وغيرها، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت السلطات في إقليم خوزستان يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية باستثناء الدوائر الخدمية.

وأعلن حاكم مدينة الأهواز ”جمال عالمي نيسي“ حالة الاستنفار في المناطق التابعة للمدينة، واصفًا الوضع بـ“الحرج“، مؤكدًا أن خوزستان أعلنت عن عطلة رسمية للمدارس والبنوك وجميع الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية.

وأدى ارتفاع المياه إلى إغلاق بعض الشوارع وتعطيل حركة المرور، فيما تضررت بعض المنازل نتيجة تجمع المياه.

وقال عالمي نيسي في حديثه إلى وكالة الأنباء الإيرانية ”إيسنا“، إن هطول الأمطار ”لا يمكن تصوره، وفي فترة قصيرة من الزمن، بلغت الأمطار حوالي 90 ملم في الأهواز“.

كما أخبر إبراهيم قنبري، رئيس وكالة مكافحة الحرائق والسلامة ببلدية الأهواز، وكالة إيسنا أن ”عددًا من السيارات حاصرتها المياه في مناطق مختلفة بالأهواز“، مؤكدًا أنه تم إنقاذ عدد من هؤلاء الأشخاص الذين كانوا داخل سياراتهم ونقلهم إلى مناطق آمنة بمساعدة فرق الإنقاذ.

تصاویر زیادی از آب‌گرفتگی اهواز و چند شهر جنوبی دیگر در شبکه های اجتماعی منتشر شده. این ویدیو از اینستاگرام اهواز نماست pic.twitter.com/vWMVgKHEfw — faren (@farentaghizadeh) December 16, 2019

فيما بلغ هطول الأمطار في مدينة عبادان 104 ملم وغمرت المياه العديد من الممرات، وفي ماهشهر، على الرغم من أن هطول الأمطار لم يتجاوز 30 ملم، إلا أن الحياة الطبيعية تعطلت وحركة المرور في المدينة تعاني العديد من المشاكل.

وضعیت منطقه خشایار #اهواز ؛ امشب پس‌از بارندگی و آب‌گرفتگی خیابان ویدئو از کانال تلخند سیاسی مرتبط:https://t.co/MXU5K9zJCs pic.twitter.com/0jYZu9QLFB — Tavaana توانا (@Tavaana) December 16, 2019

وفي سياق متصل، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن مبنى سكنيًا إنهار بسبب الفيضانات ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وقال علي خداداي مدير جمعية هلال الأحمر بالأهواز إنه ”جرى نقل 30 عائلة بعدما تعرضت بعض المباني إلى أضرار وخوفًا من سقوطها“، مضيفًا إن ”هذه العوائل جرى إسكانها في أقرب مدرسة“.