بالفيديو.. الوليد بن طلال في رحلة استجمام خاصة وسط الصحراء

نشر الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال، الاثنين، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها هذه المرة في وسط الصحراء وتخللها منح منازل وسيارات للمحتاجين.

وعبر مروحية الأمير الثري الخاصة، انتقل الوليد برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، إلى مخيم مجهز أقيم في وسط الصحراء.

وفي المخيم المجهز بكل وسائل الراحة، عاشت العائلة السعودية أجواء الماضي بأدق تفاصيله إلى جانب الحاضر بأحدث مظاهره.

وبينما تصطف الخيام بجانب بعضها بعضًا، انتشر قطيع كبير من الإبل في المكان، فيما تم ربط الخيول على مقربة من المكان، لحين انتهاء الأمير من تعليم حفيداته الرمي بالبندقية على أهداف ثابتة.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر

Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019