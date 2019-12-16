بالفيديو.. الوليد بن طلال في رحلة استجمام خاصة وسط الصحراء

نشر الأمير ورجل الأعمال السعودي البارز، الوليد بن طلال، الاثنين، مقطع فيديو لأحدث رحلات الاستجمام العائلية الخاصة التي قضاها هذه المرة في وسط الصحراء وتخللها منح منازل وسيارات للمحتاجين.

وعبر مروحية الأمير الثري الخاصة، انتقل الوليد برفقة حفيداته الخمس وفريق كبير من المساعدين والمرافقين، إلى مخيم مجهز أقيم في وسط الصحراء.

وفي المخيم المجهز بكل وسائل الراحة، عاشت العائلة السعودية أجواء الماضي بأدق تفاصيله إلى جانب الحاضر بأحدث مظاهره.

وبينما تصطف الخيام بجانب بعضها بعضًا، انتشر قطيع كبير من الإبل في المكان، فيما تم ربط الخيول على مقربة من المكان، لحين انتهاء الأمير من تعليم حفيداته الرمي بالبندقية على أهداف ثابتة.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019

وبالقيام بجولة على الخيل وحفل شواء ليلي قطعته إقامة صلاة الجماعة، انتهى اليوم الأول للرحلة، بحضور عدد من السيدات المنقبات وبدا أنهن سعوديات، وفق حوارهن مع الأمير الذي كان يوقع بالموافقة على طلباتهن في الحصول على سيارات ومنزل لإحداهن.

وبدأ المشاركون في اليوم التالي، أحداثًا جديدة من رحلة الاستجمام، التي يكررها الأمير الوليد بين فترة وأخرى، وتعكس ارتباط أبناء المملكة بماضيهم، رغم كل مظاهر الحياة الحديثة في المدن الكبرى بالبلاد.

ويبلغ رئيس مجلس مؤسسة المملكة القابضة من العمر نحو 65 عامًا، وتتوزع ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات في شبكة مشاريع واستثمارات بمختلف دول العالم، وبينها شبكة من أشهر الفنادق العالمية.