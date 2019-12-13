تخدمك وترقص لك.. افتتاح مقهى جميع موظفيه من الروبوتات

أعلنت شركة ”سوفت بنك“ للروبوتات عن افتتاح مقهى في طوكيو يضم مجموعة كاملة من موظفي الروبوت الذين يعملون كنادلين، وراقصين، وعمّال نظافة.

ويقدم مقهى Pepper Parlor قائمة طعام صممها الطاهي السابق ”فوميو يونيزاوا“ من نيويورك، بما في ذلك الفطائر الحلوة والمالحة المصنوعة من 5 أنواع مختلفة من العجين، كما يضم المقهى أيضًا متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية، والإكسسوارات، والملابس، والذي تعمل به أيضًا الروبوتات.

ويعمل في المقهى 10 من روبوتات Pepper كنادلين، حيث تتلقى الروبوتات طلبات الطعام والشراب وتتفاعل مع الزبائن، حتى أنها تلتقط الصور معهم.

وقد أصبح روبوت Pepper الاجتماعي أبرز إبداعاتSoftBank Robotics، فقد تولّى سابقًا بعض الأعمال كالإشراف على الطقوس الدينية، والعمل في المستشفيات على مكاتب الاستقبال وأجنحة المرضى، كما أنه يستخدم على نطاق واسع كأداة في عمل الأبحاث.

كما يحتوي المقهى أيضًا على مجموعة من روبوتات NAO، والتي تم تطويرها بواسطة شركة Aldebaran Robotics““ المملوكة لشركة SoftBank Robotics، والتي ستؤدي رقصات مصممة بدقة، وغيرها من العروض في أوقات محددة طوال اليوم.

لكن ليس كل الروبوتات تعمل في مواجهة العملاء؛ فبعد إغلاق المقهى أبوابه، ستقوم مجموعة من روبوتات التنظيف Whiz بتنظيف أرضيات المقهى بالكامل، وتنظيف السجاد.

وتستخدم روبزتات Whiz التعلّم الآلي لتحسين أدائها، وجمع البيانات حول كل مرة تقوم فيها بالتنظيف لتقييم التنظيف الخاص بها لتصبح أكثر كفاءة وفعالية.

يُذكر أنه في ديسمبر 2017 ، قام أحد المطاعم في مدينة تشيناي، في الهند، بالاستعانة بروبوتات أنثوية لتقديم الطعام للعملاء، وتنظيف الأطباق.