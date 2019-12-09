فضيحة.. سفير يحاول سرقة كتاب ثمنه 10 دولارات فقط (فيديو)

استدعت وزارة الخارجية في المكسيك سفير البلاد لدى بوينس آيرس، بعد تقارير تحدثت عن محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات، من مكتبة شهيرة في الأرجنتين.

وتناقلت تقارير إخبارية، ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، سجلته كاميرا مراقبة، ويظهر من قيل إنه السفير أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، وهو يأخذ الكتاب، من المكتبة وينصرف.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة ”تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي“ البالغ من العمر 76 عامًا.

وأضاف إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور.. لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة“.