مجموعة ”إم.بي.سي“ السعودية تعيّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا‎

أعلنت مجموعة ”إم.بي.سي“ السعودية يوم الإثنين، أنها عينت مارك انطوان داليوين رئيسًا تنفيذيًا ليحل محل سام بارنيت الذي ترك المجموعة في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن أمضى 17 عامًا في أكبر شبكة بث في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينضم داليوين، الذي بدأ مشواره المهني في سوني بيكتشرز، إلى ”إم.بي.سي“ ومقرها دبي، في الخامس من يناير/ كانون الثاني.

وتولى داليوين من قبل منصب رئيس مجموعة ”إم7“ التي تدير باقات قنوات تلفزيونية مشفرة تبث في هولندا وبلجيكا والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر ورومانيا.

وقال وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومؤسسها، في بيان إنه ”تمنى لداليوين التوفيق في مهامه الجديدة لناحية التمكُّن من إدارة دفّة المجموعة بنجاح، والمساهمة في استمرار ريادتها، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة التي تشهد نموًا وتوسعًا مطردًا، وفقًا للخطة الخمسية التي أُعلنت خلال الفصل الرابع من العام 2018“.