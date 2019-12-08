مصدر كويتي: حريق مستودع الري كان متعمدًا

قال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، إن حريق مستودع الإلكترونيات بمنطقة الري في محافظة الفروانية الذي وقع يوم الخميس الماضي، كان بفعل شخص أضرم النار في المخزن عمدًا وقام بالفرار من الموقع بعد تأكده من اندلاع النيران.

وقال المصدر لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، إن ”شخصًا ظهر في مقطع فيديو أثناء إشعاله النار في مخزن المستودع ولم يتوقف حتى تأكد من اندلاع النيران في المخزن وقام بمغادرة الموقع إلى جهة غير معلومة“.

وأوضح المصدر أنه ”من المرجح أن يكون الحريق مرتبطًا بالتأمين، حيث تقوم شركات بإبرام عقود مع شركات التأمين على المصانع وفي حالة الحريق تطالب بتعويض“.

وأضاف المصدر أنه ”تم تسليم شريط الفيديو إلى وزارة الداخلية لمباشرة عملها والقيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد هوية الشخص الذي ظهر بالفيديو من خلال تقنيات خاصة تمكنها من رؤية صورته لأن وجهه لم يكن واضحًا في الفيديو بسبب ظلام الليل“.

وكان الحريق الضخم قد اندلع في ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، والذي أتى على ثمانية قسائم صناعية في المستودع بمساحة 10 آلاف متر مربع، تم على إثره الاستعانة بتسعة فرق إطفاء لإخماده.