صور.. بطلات هوليوود يحتفلن بـهالوين 2013

إرم- (خاص) من بلقيس دارغوث
في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام تحتفل الدول الغربية بعيد الـ "هالوين". وفي حين أن الأمر يقتصر لدى الأطفال على أخذ الحلويات من الجيران والأقارب، فإن هوليوود وأخواتها تُحيي حفلات صاخبة بمشاركة نجوم الفن والأزياء، على أن يحضروا هذه الحفلات بأزياء تنكرية غريبة.
فمن باريس هيلتون إلى السندرا امبروسيو وهيلاري داف ولايدي جاجا وغيرهن الكثير، أفكار وشخصيات، بعضها مشاكسة والأخرى تداعب مخيلة الأطفال بشخصيات كرتونية وأبطال خارقين ولكن "بتصرف"، إن صح التعبير. وحتى حلول الـحادي والثلاثين من هذا الشهر، لكل يوم حفلة ولكل حفلة لقب "الزي الأجمل".
وكان المسيحيون يحتفلون بهذا العيد بداية وتخصيصه لتذكر الأموات والراحلين ومنهم القديسين والشهداء، ولكن سرعان ما تطور مع الأيام ليصبح مناسبة سنوية لارتداء أزياء مرعبة ورواية قصص مخيفة وأفلام رعب، طبعا مع تقليد الحفر على ثمرة اليقطين البرتقالية الشهيرة "pumpkin"، التي يتزامن موسمها مع فصل الخريف.