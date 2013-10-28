صور.. بطلات هوليوود يحتفلن بـهالوين 2013

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القدّيسون والشّهداء كانوا هم أصحاب هذا الاحتفال، ومع الوقت أصبحَ مناسبة سنويّة لارتداء الملابس الغريبة والمخيفة.