بعد رسالة وداع.. تركي آل الشيخ يغادر السعودية لإجراء فحوصات طبية

كشفت وسائل إعلام سعودية، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، غادر المملكة في رحلة علاج غير معروفة المدة، بعد رسالة وداع كتبها عبر ”تويتر“ الذي يشكل منصته الرئيسية للتدوين.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من آل الشيخ، قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

وكان آل الشيخ كتب عبر ”تويتر“ أمس الأربعاء، في ما يشبه الرسالة الوداعية قبل سفره الذي يُعتقد أن إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ”اذا فيه شي اتمناه وأتمنى تتأكدوا منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته، سامحوني اذا مقصر لكن اعرفوا ان هدفي سعادتكم“.