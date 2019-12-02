السعودية تعتزم إطلاق قنوات تلفزة ومحطات إذاعية في كل مناطق البلاد‎

قال وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، إن وزارته تعتزم إطلاق قنوات تلفزة ومحطات إذاعية محلية لكل مناطق البلاد الـ 13 لكسر احتكار مدن المملكة الرئيسية كمراكز إعلامية رئيسية.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث مساء الاثنين في إحدى جلسات منتدى إعلامي استضافته العاصمة الرياض، بأنه سيتم إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات جديدة على المستوى المحلي لكل منطقة؛ بحيث تتخصص بنقل فعاليات وأحداث تلك المناطق واهتمامات سكانها.

وأضاف الوزير، أن أبناء مناطق المملكة سيتاح لهم فرصة الظهور وتقديم أنفسهم ومهاراتهم وتميزهم من داخل مناطقهم بدل الاضطرار للتوجه إلى الرياض وجدة اللتين تعدان المقرين الرئيسيين للمحطات والإذاعات المحلية.

ووصف الوزير شبانة المملكة بأنها شبه قارة، وتحتاج كل منطقة فيها لاهتمام إعلامي يوفر الفرص لأبنائها.

ولم يحدد الوزير تواريخ محددةً لإنشاء تلك القنوات والإذاعات، ولا المناطق التي ستبدأ منها، لكنه بدا متفائلًا بمستقبل الإعلام السعودي في الجلسة الحوارية التي حملت عنوان ”الإعلام السعودي والمرحلة الجديدة“، ووصف الإذاعة والتلفزيون بأنهما ”صديقا العائلة السعودية“.

وخلال الحوار، قال الشبانة إنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك أخبار جيدة جدًّا عن مشروع ”المدينة الإعلامية“ التي تعتزم المملكة إنشاءها لتكون حاضنة لوسائل الإعلام السعودية الحكومية والخاصة، والتي يبث كثير منها من خارج البلاد.

فيديو | وزير الإعلام تركي الشبانة: نعمل على إطلاق قناة تلفزيونية خاصة بكل منطقة #الإخبارية pic.twitter.com/f4L2mG1xgH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2019

ويقام منتدى الإعلام السعودي بنسخته الأولى في العاصمة الرياض، يومي الاثنين والثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألف إعلامي ومسؤول من مختلف دول العالم، بهدف تسليط الضوء على واقع القطاع وتطويره.