السعودية تستلهم ”السدو“ ليكون شعاراً لرئاستها مجموعة العشرين (صور وفيديو)‎

كشفت السعودية عن شعارها لرئاسة مجموعة العشرين التي تنطلق رسميا، اليوم الأحد، مستلهمةً من ”السدو“ الشعار الذي سيرافق عشرات الاجتماعات والمؤتمرات التي ستعقد في المملكة خلال عام كامل.

والشعار الجديد عبارة عن قطعة ملتوية من ”السدو“ كُتب أسفلها اسم المملكة وعام رئاستها لمجموعة العشرين باللغة الإنكليزية.

و“السدو“ هو أحد أنواع النسيج البدوي التقليدي الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية، وقد أدرجته منظمة اليونسكو العالمية، على قائمة التراث غير المادي للبشرية.

وغالباً ما يستخدم وبر الجمل أو شعر الماعز أو صوف الغنم لحياكة السدو، ومن ثم يستعمل لحياكة الخيمة البدوية المعروفة ببيت الشعر، التي تحمي من حرارة الشمس وبرد الصحراء في الليل.

واستلهم الفنان السعودي محمد الهواس، تصميم الشعار من خيوط السدو الملونة التي تطول لتصل كل دول مجموعة العشرين قبل أن تلتف وتعود للسعودية.

وكتب المصمم السعودي محتفياً بالشعار الذي اختارته وزارة الثقافة ليكون ممثلاً للمملكة في عام رئاستها لمجموعة العشرين ”فخور جدًا بأن أتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن، وشكرًا لوزارة الثقافة التي قدمتني لهذه الفرصة العظيمة“.

فخور جدًا بأن أتيحت لي فرصة تصميم شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. شكرًا للثقة الكريمة بأبناء الوطن????. وشكرًا لوزارة الثقافة التي قدمتني لهذه الفرصة العظيمة.#فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنا #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/rA6FrMJ9vH — Mohammed Al-Hawas (@medo7awas) November 30, 2019

وبدأت السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2020 وصولًا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي : مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 )، ومجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).