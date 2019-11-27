برنامج سند الزواج يصرف الدفعة النقدية الأخيرة للمستحقين في السعودية‎‎

أعلنت مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، يوم الثلاثاء، صرف الدفعة النقدية السادسة والأخيرة ضمن المبادرة الخيرية التي تستهدف المتزوجين حديثًا، ومنحهم مبالغ مالية غير مستردة تبلغ 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) لكل مستفيد.

وكتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، الذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: ”تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الأخيرة“.

تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الأخيرة.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/qWloNA4J2n — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) November 26, 2019

وكشف المشرفون على البرنامج أن 26 ألف شاب استفادوا من دفعاته الستة بمجموع مبالغ وصلت إلى 520 مليون ريال، فيما كان العدد المستهدف من المبادرة عند إطلاقها قبل نحو عام 25 ألف شاب.

جاءت مبادرة #سند_الزواج لدعم ومساندة حديثي الزواج والتي تعتبر إحدى مبادرات برنامج #سند_محمد_بن_سلمان؛ لتصل اليوم إلى أكثر من 26 ألف مستفيد حول المملكة. pic.twitter.com/dXjoow35ey — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) November 26, 2019

وبلغ عدد المستفيدين من كل دفعة نحو أربعة آلاف مستفيد، حققوا الشروط المطلوبة التي يتم تقديمها خلال التسجيل في المبادرة عبر منصة إلكترونية دون الحاجة للتوجه لأي جهة أخرى.

وتضمنت شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون الزوجان سعوديين، بعمر (21 – 40) سنة للزوج و(18- 40) سنة للزوجة، فيما تعطي المبادرة أولوية الاستفادة لـ”أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة“.

وتضمنت شروط المعونة الخيرية أيضًا أن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4 آلاف ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، إضافة لإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“ البرنامج بأنّه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن برنامج ”سند محمد بن سلمان“ يعمل على مبادرات أخرى إضافية في مختلف المجالات.