كادت تنفجر في أي لحظة.. أطباء ينقذون حياة صيني ابتلع ولاعة (صور)

في واقعة غريبة ونادرة، صُدم الأطباء بحالة شاب صيني ابتلع ولاعة سجائر من أجل رهان أحمق، حيث هرع الشاب الصيني البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لم يُكشف عن هويته، إلى مستشفى في مدينة ”شنيانغ“ الصينية، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قال طبيب يدعى ”ليو شي“، إن رائحة الوقود كانت تفوح من الشاب بقوة بمجرد أن يفتح فمه.

وأوضح الطبيب أن الشاب قال إنه ابتلع الولاعة قبل 3 أيام من ذهابه للمستشفى، بينما كان يشرب الكحول مع أصدقائه للفوز برهان، إذ ظن أن الولاعة ستخرج من جسمه من تلقاء نفسها.

كما ذكر الشاب أنه التقى أصدقاءه مرة أخرى وشرب حوالي 7-8 مشروبات كحولية، ثم بدأ يتقيأ أكثر من مرة، قبل أن يعاني من ألم شديد في المعدة، وحينها قرر الذهاب للمستشفى.

ومع كشف الفحوصات وجود الولاعة عالقة في المعدة، سرعان ما لجأ الأطباء لجراحة طارئة، وقال الطبيب ”ليو“: ”لقد أجرينا جراحة طارئة، وفي البداية استخدمنا ملقط لاستخراج الولاعة، ولكن المحاولة فشلت عدة مرات“.

إلا أن الأطباء نجحوا في استخراج الولاعة، وسحبوها ببطء حرصا على عدم الضغط على مكبسها، حتى لا تشتعل النيران في معدة الشاب، وعلى الرغم من أن العملية تبدو معقدة، إلا أنها استغرقت 10 دقائق.

وبالإضافة إلى وجود الولاعة بمعدة الشاب، كشفت الفحوصات تسرب جزء كبير من وقودها، نتيجة تآكل جزء منها بسبب العصارة الهضمية.

وعلاوة على ذلك، أوضح الأطباء أن فعلة الشاب الحمقاء، أدت إلى إصابته بقرحتين في المعدة، كانتا يمكن أن تتم تغطيتهما بالغاز، إذا لم يتلق المريض العلاج في الوقت المناسب.

هذا وقال الطبيب، إن الشاب كان معرضًا لخطر الانفجار فعليًا في أي لحظة، في حال اقترابه من أي لهب.

ولا تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، ففي شهر مارس من هذا العام، شهدت المستشفى ابتلاع شاب عمره 23 عامًا لولاعة أيضًا وظلت في جسمه لمدة 30 ساعة، كما كانت شبه متآكلة تمامًا عند استخراجها.