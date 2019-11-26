السعودية تطلق أسماء جديدة على مسابقات مزايين الإبل ترتبط بمؤسس وقادة البلاد‎

قرر المشرفون على نادي الإبل الحكومي في السعودية، إطلاق مسميات جديدة على مسابقات مزايين الإبل التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقبل، بحيث ترتبط بمؤسس وقادة البلاد.

وأعلن رئيس النادي، فهد بن حثلين، عن المسميات الجديدة قائلًا ”أعلن عن تغيير مسمى فئة مزايين الإبل الـ100 إلى بيرق المؤسس، وفئة الـ 50 إلى سيف الملك، وفئة الـ 30 إلى شلفا ولي العهد وفئة الـ 20 إنتاج إلى كأس النادي ابتداءً من #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 ”.

اعلن عن تغيير مسمى فئة مزاين الإبل الـ100 إلى بيرق المؤسس، وفئة الـ 50 إلى سيف الملك، وفئة الـ 30 إلى شلفا ولي العهد وفئة الـ 20 إنتاج إلى كأس النادي ابتداءً من #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل_4 ???????? — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) November 26, 2019

ووجدت الخطوة تأييدًا واضحًا من المهتمين بعالم الإبل انعكس في التعليقات التي انهالت على بن حثلين ونادي الإبل الحكومي، وغالبيتها تشيد بالخطوة التي ستمنح المسابقات المرتقبة الشهر المقبل مزيدًا من المنافسة.

وتنطلق النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد ١٤٠كم شمال شرق الرياض.

وتحتل مسابقات المزايين بفئاتها المتعددة الأهمية الرئيسة في فعاليات المهرجان المتنوعة، فيما تبلغ جوائزها أكثر من مئة مليون ريال.

ويتنافس في المسابقات مئات الملاك بآلاف الرؤوس من الإبل التي تمتلك المواصفات الجمالية المتبعة في تصنيف المزايين، كاللون وحجم الوجه والأذن.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتمامًا رسميًا متزايدًا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.