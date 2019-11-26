بعد محاولتين فاشلتين.. مصر تطلق القمر الصناعي ”طيبة-1“ بنجاح

أعلنت وكالة الفضاء المصري عن إطلاق القمر الصناعي ”طيبة- 1″من قاعدة جويانا الفرنسية، بعد محاولتين سابقتين لم تُكللا بالنجاح، الأولى لأسباب فنية، والثانية للأحوال الجوية.

وكشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه تم حل جميع المشاكل الفنية التي أعاقت إطلاق القمر يوم الجمعة الماضي.

وكان من المقرر أن ينطلق القمر منذ 3 أيام، لكن بسبب عطل فني في قاعدة الإطلاق قبل الموعد المحدد بدقائق معدودات تقرر التأجيل، ليأتي اليوم الذي تنجح فيه مصر في إطلاق القمر الصناعي الذي تدخل به مصر عالم تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت المعتمدة على الأقمار الصناعية.

يذكر أن القمر الصناعي ”طيبة 1“ يصل وزنه إلى 5 أطنان و600 كيلوجرام، وهو ثمرة تعاون بين شركة ”إير باص“ وشركة ”إلينيا سبيس“ الفرنسيتين، وينطلق القمر على متن الصاروخ ”آريان 5“ التابع لشركة ”آريان سبيس“ في رحلة هي الرابعة من نوعها للشركة الفرنسية هي الأخرى على هذا الصاروخ خلال عام 2019، والرحلة 250 لعائلة صواريخ ”آريان“ والتي بدأت في عام 1979، ويحمل القمر الصناعي المصري مركبة الفضاء المرنة Eurostar E3000.