أمير الكويت يحضر عقد قران نجل رئيس مجلس الأمة سابقًا جاسم الخرافي (فيديو وصور)

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عائلة الراحل جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة سابقًا، ورجل الأعمال الشهير، بحفل عقد قران نجله أحمد على ابنة خالد المشعان في ديوان عائلة الخرافي.

وحضر عقد القران نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقًا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من الحضور وأفراد من عائلتي الخرافي والمشعان.

وتداول النشطاء صورًا ومقطع فيديو من عقد قران أحمد الخرافي، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه، حيث بدا الشيخ صباح بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.

#كويتنا | #فيديو.. سمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الاحمد-حفظه الله-خلال حضوره عقد قران «أحمد جاسم الخرافي» على كريمة خالد المشعان في ديوان «الخرافي».. pic.twitter.com/tJtBMWrImN — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) November 26, 2019

ويشارك أمير لكويت البالغ من العمر تسعين عامًا مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل دائم بالرغم من تقدمه في العمر ووضعه الصحي.

#كويتنا | سمو أمير البلاد الشيخ #صباح_الاحمد-حفظه الله-خلال حضوره عقد قران «أحمد جاسم الخرافي» على كريمة خالد المشعان في ديوان «الخرافي»..#الكويت pic.twitter.com/aNuy0I0vEF — كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) November 26, 2019

وجاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ الخوض في الحياة السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته لمجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012، توفي عام 2015 بنوبة قلبية أثناء عودته من تركيا إلى الكويت.