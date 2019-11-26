 أمير الكويت يحضر عقد قران نجل رئيس مجلس الأمة سابقًا جاسم الخرافي (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

أمير الكويت يحضر عقد قران نجل رئيس مجلس الأمة سابقًا جاسم الخرافي (فيديو وصور)

أمير الكويت يحضر عقد قران نجل رئيس مجلس الأمة سابقًا جاسم الخرافي (فيديو وصور)

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

شارك أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عائلة الراحل جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة سابقًا، ورجل الأعمال الشهير، بحفل عقد قران نجله أحمد على ابنة خالد المشعان في ديوان عائلة الخرافي.

وحضر عقد القران نجل أمير الكويت وزير الدفاع المقال ناصر الصباح، ورئيس الحكومة سابقًا ناصر المحمد الجابر الصباح، وعدد من الحضور وأفراد من عائلتي الخرافي والمشعان.

وتداول النشطاء صورًا ومقطع فيديو من عقد قران أحمد الخرافي، أثناء مباشرة الشيخ كتابة عقد الزواج وإتمام مراسمه، حيث بدا الشيخ صباح بصحة جيدة بعد نحو شهر ونصف من عودته من رحلة علاج في الولايات المتحدة.

 

ويشارك أمير لكويت البالغ من العمر تسعين عامًا مواطنيه في مختلف مناسباتهم، حيث يظهر بشكل دائم بالرغم من تقدمه في العمر ووضعه الصحي.

 

وجاسم الخرافي هو أحد رجال الأعمال البارزين في الكويت، بدأ الخوض في الحياة السياسية منذ عام 1975، وحاز على عضوية البرلمان في عدة دورات، وتولى وزارة المالية والاقتصاد عام 1985، إضافة إلى رئاسته لمجلس الأمة منذ عام 1999 حتى 2012، توفي عام 2015 بنوبة قلبية أثناء عودته من تركيا إلى الكويت.

 

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