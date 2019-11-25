إخلاء سبيل رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود بعد يوم من توقيفه بتهمة الاحتيال

أمرت إدارة التحقيقات في الكويت بإخلاء سبيل رجل الأعمال الشهير سعود صاهود المطيري، بعد يوم من توقيفه بتهمة الاحتيال على رجل أعمال قطري بصفقة عقارات بلغت قيمتها 20 مليون دينار (66 مليون دولار).

وأعلن المحامي مشاري سعود نجل رجل الأعمال إخلاء سبيل والده، دون ذكر تفاصيل أخرى، في حين ذكرت صحيفة ”الراي“ أن إخلاء السبيل تم مقابل كفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار) مع منعه من السفر.

وكان رجل أعمال قطري قد تقدم بشكوى ضد الصاهود أكد فيها أنه اتفق معه على تبادل عقاراته الموجودة في السعودية مع عقارات ومزارع في الكويت، حيث تم توقيع العقد بينهما وتسجيل عقارات القطري باسم الكويتي الصاهود.

وقال رجل الأعمال القطري إنه بعد تنفيذه للصفقة من جهته اكتشف أن المزارع الموجودة في الكويت ليست ملكًا لرجل الأعمال الكويتي الصاهود، وإنما هي ملك للدولة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ يوم أمس عن مصدر مطلع ”أن الصاهود اعترف بصحة العقد الذي وقّعه مع الشاكي القطري، وأنه يتضمن عقارات مبايعة من ضمنها 14 قسيمة زراعية في منطقة الصليبية مملوكة للدولة ومؤجرة لإحدى الشركات“.

وأضاف المصدر أن ”المتهم أفاد بأنه يملك تفويضًا من الشركة يُجيز له بيع الأراضي والتنازل عنها بمعرفة هيئة الزراعة، مبينًا أن عدم تحويل العقارات باسم رجل الأعمال القطري سببه وجود مطالبات مالية عليها مبينة في عقد المبادلة مع الشاكي، ولا يحق تحويلها إلا بعد التسوية المالية مع الدائنين“، مؤكدًا أنه ”ليست لديه نية النصب والاحتيال“.