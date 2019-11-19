تطورات جنسية جديدة في قضية الملياردير الأمريكي المنتحر

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية النقاب عن تطورات جديدة في قضية الملياردير الأمريكي المنتحر جيفري إبستاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقاصرات.

وظهرت ضحية جديدة للملياردير، وتحدثت علنًا لأول مرة عن تعرضها للإيذاء على يد إبستاين، عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنها سترفع دعوى ضد المليونير الراحل للاستغلال الجنسي للأطفال.

وأعلن عن التفاصيل الجديدة، في مؤتمر صحفي، عقدته المحامية النسوية جلوريا ألريد في لوس أنجلوس، يوم الإثنين.

ولم تذكر الضحية البالغة من العمر 31 عامًا اسمها، ولكن تم منحها لقب ”جين دو 15″، وأظهر محاميها صورًا لها وهي في سن الخامسة عشر.

وقالت الضحية إنها كانت تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، عندما بدأت إحدى زميلات إبستاين في إعدادها لممارسة الجنس مع الملياردير من خلال منحها جهاز iPod، وبعد ذلك هاجمتها جنسيًا في مزرعة إبستاين في نيو مكسيكو، قبل نقلها إلى المليونير.

وبعد الانتهاك المزعوم، قام إبستاين بدعوتها إلى مزرعته في جزر فيرجن الأمريكية، وأغراها بالقول إن الأمير أندرو سيكون هناك، لكن ”جين دو 15“ رفضت.

وعقب ذلك، نُقلت إلى مجمع Zorro Ranch في نيو مكسيكو على متن طائرته الخاصة مع العديد من الفتيات الأخريات.

وخلال الرحلة هناك، أعطى إبستاين الضحية جولة في طائرته، وبعد الحديث معها بشكل مفصل لتهيئتها، طلب منها اختيار مكان مقعد للجلوس فيه على متن الطائرة، وقال لها إن بيل كلينتون يختار دائمًا الجلوس هناك أيضًا، فوصفت ذلك: ”كما لو كان يطمئنني أن ذلك هو الوضع الطبيعي للنخبة لممارسة هذا النوع من السلوك“.

وتعتبر ”جين دو 15“ واحدة ضمن سلسلة ضحايا إبستاين الذين قدموا بيان التأثير في المحكمة الفيدرالية في نيويورك أغسطس/آب 2019، عندما دعا القاضي الضحايا إلى المحكمة لتقديم أقوالهم بعد وفاة إبشتاين المفاجئة.

وعلى الرغم من اتهام دوق يورك بممارسة الجنس مع فرجينيا روبرتس في جزيرة إبستاين، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الأمير أندرو قام بالاعتداء عليها، لكنها أشارت إلى أنه كان على علاقة بالملياردير المنتحر وكان يتردد عليه باستمرار.