بسبب حرف ”O“.. غوغل تغرّم سائق أجرة بريطانيًا 12 ألف يورو

حكم القضاء البريطاني على سائق أجرة مستقر بالعاصمة لندن ، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه استرليني ، أي 11500 يورو ، لفائدة العملاق غوغل ، لأنه استغل شهرته في اسم شركته.

حيث أطلق السائق البريطاني المدعو سهيل ناجي اسم ”Goooglie Cars “ على شركته الصغيرة ، كما استعمل في كتابة رمزها التجاري شكلا وألوانا مشابهة للرمز التجاري لشركة غوغل ، مما دفع هذه الأخيرة إلى اتهامه بسرقة اسمها ورمزها واستغلال شهرتها.

ويمثل المبلغ الذي سيدفعه المدعى عليه ، نصف المصاريف القضائية التي دفعها غوغل،وأمامه أجل 28 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وكان عملاق التكنولوجيا قد طالب القضاء بإرغام السائق على تغيير اسم شركته ، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة.

وسبق مرحلة التقاضي بين الطرفين مفاوضات انطلقت سنة 2012 ، حيث اتصلت الشركة بالسائق وطلبت منه تغيير اسم شركته ، وبعد أسابيع من النقاش توصل الطرفان إلى اتفاق، يقضي بان يضع ناجي صور كرات ”الكريكيت“ بدل حرف ”O “ ،خصوصا أن إحدى تقنيات تلك الرياضة تسمى« googly ».

إلا أن شركة غوغل قررت بعد ذلك بفترة مقاضاة الرجل ، معتبرة انه لم يف بكل اتفاقه معها.