بـ“حمالة صدر“ على مسرح الرياض.. ”روس“ يستفز السعوديين (فيديو)

أثار تلويح مغني الراب العالمي راسل فيتالي المعروف بلقب ”روس“، بحمالة صدر نسائية على المسرح أثناء أدائه حفلًا موسيقيًا في العاصمة السعودية الرياض موجة واسعة من الجدل.

وأحيا ”روس“ حفلاً فنيًا صاخبًا في منطقة البوليفارد في العاصمة السعودية مساء الجمعة، حيث لوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، كما اعتاد أن يفعل في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم.

واعتاد مغني الراب الحصول على حمالة الصدر من إحدى حاضرات حفلاته، لكن من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور أم من أحد أعضاء فرقته.

وحاول النجم الشاب إعطاء حمالة الصدر لأحد الحاضرين، لكنهم امتنعوا عن استقبال الهدية التي طغى الجدل حولها على الحفل ذاته فور انتهائه.

ورغم الشعبية التي يحظى بها ”روس“ كما ظهر من تفاعل جمهوره، إلا أن تصرفه أثار جدلًا واسعًا.

#ستنيايه_

والله ماعاد تدري أنت تضحك

أو تبكي؟!

تبكي من هول ماترى؟!

أو تضحك من تبرير الخطأ!

المغني لم يقذفها عليه أحد

ولكنه كان يحملها معه!

وعندما عرضها على الجمهور

ما أحد عطاه وجه!

طيب أساسا لماذا تسمح له بذلك

وأنت تعرف طقوسه؟

وماهو تصوّرك عن مدى مايحمله

ذلك من رسائل؟

عييب والله! pic.twitter.com/524Lbq2FeC — محمد سند الفهيدي (@_alfohidy) November 16, 2019

وبعد انتهاء الحفل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، هيمن الحديث عن ”حمالة الصدر“ والطريقة التي تصرف بها النجم الأمريكي، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

ويقول مغردون سعوديون عبر ”تويتر“، إن مغني الراب لم يحترم عادات وتقاليد البلد الخليجي المحافظ، وكان عليه تجاهل عادته في حفلاته الغنائية.

#سنتيانه_موسم_الرياض

وين الذوق العام عن هذه المصخره ولا فاضين يلاحقون ابو روب pic.twitter.com/mpuHx1Cd6G — عـيـسـىٓ الـعسيـري (@Qn888) November 16, 2019

وبينما تجاهل كثير من عشاق ”روس“ قصة حمالة الصدر، ذهب آخرون للتشكيك فيما جرى، واتهام مغني الراب بفبركة القصة بحيث حصل على ”حمالة الصدر“ من أحد أعضاء فريقه عبر اتفاق مسبق بينهما.

#سنتيانه_موسم_الرياض

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المغني جاب الستيانه معاه و لا قتل و لا اغتصب ولا تحرش فلا تسوون دراما

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و #موسم_الرياض فيه ناس من كل أنحاء العالم ومش كلهم مسلمين فلا تعورون راسنا بمثالياتكم و نفاقكم شوفوا و انتو ساكتين و الي مو عاجبه لايروح و فكونا من شركم pic.twitter.com/WY1yVba1lM — ????????Dr.SaRoNitA????????1114 MBS (@SaRoNitA14) November 16, 2019

#سنتيانه_موسم_الرياض

توني صاحييه من النوم وأول ما فتحت تويتر لقيت حمالة صدري ترند????????????هذا الفنان الأمريكي (Russ)يلوح بحماله صدري???? pic.twitter.com/5q6ceoH31g — شليما (@VIII77xt) November 16, 2019

افهمو ايش صار قبل تسوى زحمه ازعجتونا #سنتيانه_موسم_الرياض pic.twitter.com/TjfQrkCQMj — Panda ???????? (@7sooon85) November 16, 2019

وتشهد مدينة الرياض منذ الشهر الماضي مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية ضمن ”موسم الرياض“ التي يشارك فيها نجوم عالميون، ولا تغيب عنه بعض الأخطاء والأحداث المثيرة للجدل في بلد لا يزال حديث العهد بالانفتاح على الثقافة والفنون العالميتين.