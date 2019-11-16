 بـ“حمالة صدر“ على مسرح الرياض.. ”روس“ يستفز السعوديين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بـ“حمالة صدر“ على مسرح الرياض.. ”روس“ يستفز السعوديين (فيديو)

بـ“حمالة صدر“ على مسرح الرياض.. ”روس“ يستفز السعوديين (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار تلويح مغني الراب العالمي راسل فيتالي المعروف بلقب ”روس“، بحمالة صدر نسائية على المسرح أثناء أدائه حفلًا موسيقيًا في العاصمة السعودية الرياض موجة واسعة من الجدل.

وأحيا ”روس“ حفلاً فنيًا صاخبًا في منطقة البوليفارد في العاصمة السعودية مساء الجمعة، حيث لوح بحمالة صدر للجمهور الحاضر، كما اعتاد أن يفعل في كثير من حفلاته الغنائية حول العالم.

واعتاد مغني الراب الحصول على حمالة الصدر من إحدى حاضرات حفلاته، لكن من غير المعروف إن كان قد حصل هذه المرة على الحمالة من الجمهور أم من أحد أعضاء فرقته.

وحاول النجم الشاب إعطاء حمالة الصدر لأحد الحاضرين، لكنهم امتنعوا عن استقبال الهدية التي طغى الجدل حولها على الحفل ذاته فور انتهائه.

ورغم الشعبية التي يحظى بها ”روس“ كما ظهر من تفاعل جمهوره، إلا أن تصرفه أثار جدلًا واسعًا.

وبعد انتهاء الحفل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، هيمن الحديث عن ”حمالة الصدر“ والطريقة التي تصرف بها النجم الأمريكي، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين.

ويقول مغردون سعوديون عبر ”تويتر“، إن مغني الراب لم يحترم عادات وتقاليد البلد الخليجي المحافظ، وكان عليه تجاهل عادته في حفلاته الغنائية.

وبينما تجاهل كثير من عشاق ”روس“ قصة حمالة الصدر، ذهب آخرون للتشكيك فيما جرى، واتهام مغني الراب بفبركة القصة بحيث حصل على ”حمالة الصدر“ من أحد أعضاء فريقه عبر اتفاق مسبق بينهما.

وتشهد مدينة الرياض منذ الشهر الماضي مئات الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية ضمن ”موسم الرياض“ التي يشارك فيها نجوم عالميون، ولا تغيب عنه بعض الأخطاء والأحداث المثيرة للجدل في بلد لا يزال حديث العهد بالانفتاح على الثقافة والفنون العالميتين.

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