بالفيديو.. رواد ناسا ينطلقون في جولة فضائية لإصلاح مستشعر الأشعة الكونية

أعلنت وكالة الفضاء الدولية ”ناسا“ أن رواد الفضاء قد بدأوا سلسلة معقدة للغاية من الرحلات الفضائية الجمعة، لإصلاح مستشعر الأشعة الكونية في محطة الفضاء الدولية.

وخرج رائد الفضاء الإيطالي ”لوكا بارميتانو“ ورائد الفضاء الأمريكي ”أندرو مورغان“ الجمعة من محطة الفضاء الدولية بالعشرات من الأدوات لتفكيك ”مطياف ألفا المغناطيسي“ المصمم لرصد الأشعة الكونية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، استغرق رواد الإنترنت ساعتين في مهمتهم الأولى والمتمثلة في نقل الأدوات والبدء في إزالة الدرع الواقي، قفل تلو الآخر، للوصول إلى الجزء الداخلي.

كما أكدت ناسا أن هذه الجولة من الإصلاحات المعقدة والتي شبهها الخبراء بإجراء جراحة القلب، هي الأصعب منذ إصلاح تلسكوب هابل الفضائي قبل عقود.

هذا ويذكر أن المستشعر لم يكن من المفترض أن يحتاج صيانة دورية، ولكن بعد 8 سنوات في الفضاء تعطل نظام تبريده.

من جانبه، أكد ”كين بولويج“ مدير مشروع ناسا، أن هذه المهمة التي تتم على بُعد 400 كيلومتر من سطح الأرض، أصعب من مهمة إصلاح تلسكوب هابل، كما تنطوي على بعض المخاطر.

وقال بولويج: ”أي عملية معقدة كهذه تنطوي على بعض المخاطر، وسوف يخرج بارميتانو ومورغان 4 مرات على الأقل هذا الشهر والتالي لإصلاح الأداة“.

ويعمل المستشعر الذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار، على رصد المادة المظلمة والمادة المضادة، وقد ساعد على رصد أكثر من 148 مليار من الأشعة الكونية المشحونة.

هذا ويعمل رواد الفضاء الآن على تثبيت 4 مضخات مبردة جديدة ومحسّنة، للجهاز الذي يبلغ وزنه 7 أطنان، على أمل أن تمكّنه من العمل لعمر المحطة الفضائية ذاتها، أو ما بين 5 إلى 10 سنوات أخرى.

ووصلت المضخات البديلة إلى المحطة الفضائية منذ حوالي أسبوعين، مع مجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة.