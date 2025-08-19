غضب إسرائيلي من ترحيب "ملكة جمال الكون" بأول مشاركة فلسطينية

أعربت منظمة ملكة جمال الكون التي تنظم المسابقة الشهيرة منذ سنوات طويلة، عن مدى فخرها وسعادتها بمشاركة ممثلة فلسطينية لأول مرة في تاريخ المسابقة العالمية.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية بيان المنظمة الاحتفالي، وسط حالة من القلق بظاهرة التسونامي الدولي الذي تعاني منه إسرائيل، على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتي وصلت أثارها للمحافل الرياضية والفنية والاقتصادية والآن مسابقة جمال الكون.

وأفادت القناة 12 العبرية أن عارضة الأزياء الفلسطينية نادين أيوب ستنافس بالفعل في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في تايلاند في نوفمبر، إلى جانب 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم - بما في ذلك إسرائيل، وتعتبره المنظمة احتفالاً بالتنوع والثقافات وتمكين المرأة حول العالم.

وقالت منظمة ملكة جمال الكون إن عارضة الأزياء والناشطة الفلسطينية، نادين أيوب، تُجسّد الصمود والعزيمة التي تُميّز عالمنا.

ومن المتوقع أن تُمثل إسرائيل عارضة الأزياء ميلاني شيراز، البالغة من العمر 26 عامًا، والتي فازت بمسابقة "ملكة جمال إسرائيل" التي أُقيمت في ميامي الشهر الماضي.

وبدورها، أفادت نادين في منشور أطلقته على حسابها على إنستغرام ونالت الكثير من المشاهدات: "أفخر بالإعلان عن تمثيل فلسطين لأول مرة في التاريخ في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأضافت، عندما تعاني فلسطين من الألم وخاصة في غزة، أتحدث باسم شعب يرفض الصمت. أمثل كل امرأة وطفلة فلسطينية يحتاج العالم لرؤيتها.



وأثار الترحيب الواسع بمشاركة نادين أيوب في المسابقة استياء عدد من النشطاء والمتشددين في إسرائيل، الذين اعتبروا الخطوة محاولة لتسييس منصة عالمية واستخدامها لإبراز الرواية الفلسطينية على حساب ما وصفوه بـ"الحياد الثقافي" المفترض في مثل هذه الفعاليات.