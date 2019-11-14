 غريندايزر والكابتن ماجد.. افتتاح صاخب لمعرض الإنمي الأول في السعودية (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

غريندايزر والكابتن ماجد.. افتتاح صاخب لمعرض الإنمي الأول في السعودية (صور وفيديو)

غريندايزر والكابتن ماجد.. افتتاح صاخب لمعرض الإنمي الأول في السعودية (صور وفيديو)

المصدر: إرم نيوز

انطلق معرض الرسوم الكرتونية المعروفة باسم ”إنمي“، مساء الخميس، في مدينة الرياض، وسط حضور لافت لحفل افتتاح صاخب كشف عن عشاق كثر لهذا الفن في أول حضور لنجومه إلى المملكة.

وأقيم حفل الافتتاح للمعرض في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، حيث أدت الفرقة اليابانية ”لينكد هورايزون“ عدداً من أشهر أغانيها أمام جمهور كبير لم يتوقف عن التفاعل بالتصفيق والتلويح بالأيدي والصراخ بجانب توثيق الحدث بالتصوير عبر الهواتف الجوالة.

ونشر كثير من الحاضرين، صوراً ومقاطع فيديو لفقرات مختلفة من حفل الافتتاح الذي حضره جمهور من مختلف الأعمار.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، بحيث يتاح لزواره رؤية نحو 70 شخصية من شخصيات الإنمي الكلاسيكية والحديثة، مثل ”المحقق كونان“ و“غراندايزر“ و“كابتن تسوباسا“، و“هجوم العمالقة“، و ”أبطال ون بيس“، و“ديث نوت“.

ويضم المعرض متجراً لبيع المنتجات الخاصة بالإنمي للزوار، وتقديم الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الإنمي.

ويشارك في المعرض أيضاً، الفنان القدير سامي كلارك، الذي يعد أشهر مغني عربي لمسلسلات الإنمي القديمة.

ويقام معرض الإنمي الأول في الرياض، كجزء من سلسلة فعاليات ضمن ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي والفني والذي سيستمر على مدار 70 يومًا.

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