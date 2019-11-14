غريندايزر والكابتن ماجد.. افتتاح صاخب لمعرض الإنمي الأول في السعودية (صور وفيديو)

انطلق معرض الرسوم الكرتونية المعروفة باسم ”إنمي“، مساء الخميس، في مدينة الرياض، وسط حضور لافت لحفل افتتاح صاخب كشف عن عشاق كثر لهذا الفن في أول حضور لنجومه إلى المملكة.

وأقيم حفل الافتتاح للمعرض في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، حيث أدت الفرقة اليابانية ”لينكد هورايزون“ عدداً من أشهر أغانيها أمام جمهور كبير لم يتوقف عن التفاعل بالتصفيق والتلويح بالأيدي والصراخ بجانب توثيق الحدث بالتصوير عبر الهواتف الجوالة.

تفاعل تاريخي #معرض_الانمي_السعودي مع فرقة linked horizon في أغنيتهم اللي تعتبر واحدة من أعظم مقدمات الانيمي على الإطلاق لمسلسل attack on Titan …. ليلة مذهلة أخرى من ليالي #موسم_الرياض ؛ pic.twitter.com/KsFOUiReme — محمد الموسى (@md_almousa) November 14, 2019

ونشر كثير من الحاضرين، صوراً ومقاطع فيديو لفقرات مختلفة من حفل الافتتاح الذي حضره جمهور من مختلف الأعمار.

ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، بحيث يتاح لزواره رؤية نحو 70 شخصية من شخصيات الإنمي الكلاسيكية والحديثة، مثل ”المحقق كونان“ و“غراندايزر“ و“كابتن تسوباسا“، و“هجوم العمالقة“، و ”أبطال ون بيس“، و“ديث نوت“.

المكان اللي لما تدخله ما تبي تطلع منه ???? .. كل لحظة كانت حلوة .. وفي غاية الجمال ❤️#معرض_الانمي_السعودي pic.twitter.com/4t8cUEBnnv — Awatef (@itsAwatef) November 14, 2019

شفنا فرحة عشان الانمي بفعالية #معرض_الانمي_السعودي كيف كانت بمتابعة الشخصيات اللي يحبونها والمطاعم اليابانية #هيئة_الترفيه pic.twitter.com/CSrgZGsVcZ — حمد الفهد (@hmdfhd33) November 14, 2019

ويضم المعرض متجراً لبيع المنتجات الخاصة بالإنمي للزوار، وتقديم الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الإنمي.

ويشارك في المعرض أيضاً، الفنان القدير سامي كلارك، الذي يعد أشهر مغني عربي لمسلسلات الإنمي القديمة.

الفنان القدير ”سامي كلارك“ أشهر مغني عربي لمسلسلات الأنمي راح يكون معنا في #معرض_الانمي_السعودي ونسترجع ذكريات أغانيه التاريخية في #موسم_الرياض ????????❤???????? pic.twitter.com/NQdCWXGDXJ — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 14, 2019

ويقام معرض الإنمي الأول في الرياض، كجزء من سلسلة فعاليات ضمن ”موسم الرياض“ الترفيهي والثقافي والفني والذي سيستمر على مدار 70 يومًا.