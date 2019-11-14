الفنان فايز المالكي يوثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي بالسعودية

جذب الفنان السعودي الشهير، فايز المالكي، اليوم الخميس، أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما وثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي في أحد المستشفيات الحكومية بالسعودية.

وسمح الفريق الطبي الذي يجري العملية منذ ساعات الصباح الأولى، بقيادة الجراح السعودي العالمي عبدالله الربيعة، للمالكي بدخول غرفة العمليات لتوثيق العملية من هاتفه الجوال بعد خضوعه للإجراءات الطبية الخاصة بالتعقيم والملابس.

ويتم تصوير العملية أيضًا بكاميرات احترافية ليُستفاد منها في مجال تعليم طلاب الطب في الجامعات لاحقًا، إذ تعد المملكة بلدًا رائدًا في مجال فصل التوائم السيامية.

بسم الله وعلى بركة الله بدى #فصل_التوأم_السيامي_الليبي pic.twitter.com/DEiJIcxl3h — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

وبث المالكي عبر حسابيه في ”تويتر“ و ”سناب شات“، مشاهد دقيقة لما يقوم به فريق الجراحين والمساعدين الذين يبلغ عددهم 35 شخصًا، بجانب بعض المحادثات الجانبية مع الدكتور الربيعة.

#عبدالله_الربيعة#فصل_التوأم_السيامي_الليبي سالته تستمتع وانت تشوف الدم شوفو رده كم نفخر فيك وفي طاقمك pic.twitter.com/GCtx4ejGb7 — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي هؤلا هم السعوديين في مملكة الانسانية pic.twitter.com/AnjN5q6Vcd — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

#فصل_التوام_السيامي_الليبي

شوفو من متواجد من بنات بلدي اللي نفخر فيهم #عبدالله_الربيعه pic.twitter.com/U77W7Sx6I9 — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

وحظيت تلك المقاطع بنسب مشاهدة عالية، إذ تشكل مثل تلك العمليات حدثًا عالميًا؛ لندرته وخطورته والتعاطف الذي يحظى به الأطفال السياميون وعائلاتهم.

وحدد الفريق الطبي الذي يجري العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، 15 ساعة للانتهاء منها عبر 11 مرحلة، على أمل أن ينفصل الطفلان أحمد ومحمد عن بعضهما لأول مرة منذ ولادتهما قبل خمسة أشهر.

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي الدكتور الشمري ومرحلةجديدة في فصل التؤم pic.twitter.com/CR2RtIuOks — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي

ومرحلة جديرة ومر من الوقت 8 ساعات pic.twitter.com/8u5Su5k5a4 — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

ووصل التوأم السيامي إلى المملكة، الأسبوع الماضي، على نفقة الحكومة السعودية التي باتت وجهة للعائلات التي لديها أطفال سياميون، بعد قرابة 50 عملية ناجحة تم إجراؤها في المملكة.

#فصل_التوأم_السيامي_الليبي #أحمد_ومحمد:

تم الانتهاء..قبل قليل، من المرحلة السادسة وهي فصل الجهاز البولي والتناسلي بنجاح.

انتهت المرحلة الخامسة وهي فصل الأمعاء pic.twitter.com/UX8ziXkiPc — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

الدكتور عبيد المشعل ..الان فصل الجدار الخلفي للبطن #فصل_التوام_السياميييي_الليبي المرحلة الثامنه #عبدالله_الربيعة pic.twitter.com/t71kAMEfYG — فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2019

ولا يزال الأطباء في غرفة العمليات، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.