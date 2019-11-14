 الفنان فايز المالكي يوثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي بالسعودية – إرم نيوز‬‎

الفنان فايز المالكي يوثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي بالسعودية

الفنان فايز المالكي يوثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي بالسعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

جذب الفنان السعودي الشهير، فايز المالكي، اليوم الخميس، أنظار عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما وثق بالفيديو مشاهد دقيقة لعملية فصل توأم سيامي ليبي في أحد المستشفيات الحكومية بالسعودية.

وسمح الفريق الطبي الذي يجري العملية منذ ساعات الصباح الأولى، بقيادة الجراح السعودي العالمي عبدالله الربيعة، للمالكي بدخول غرفة العمليات لتوثيق العملية من هاتفه الجوال بعد خضوعه للإجراءات الطبية الخاصة بالتعقيم والملابس.

ويتم تصوير العملية أيضًا بكاميرات احترافية ليُستفاد منها في مجال تعليم طلاب الطب في الجامعات لاحقًا، إذ تعد المملكة بلدًا رائدًا في مجال فصل التوائم السيامية.

وبث المالكي عبر حسابيه في ”تويتر“ و ”سناب شات“، مشاهد دقيقة لما يقوم به فريق الجراحين والمساعدين الذين يبلغ عددهم 35 شخصًا، بجانب بعض المحادثات الجانبية مع الدكتور الربيعة.

وحظيت تلك المقاطع بنسب مشاهدة عالية، إذ تشكل مثل تلك العمليات حدثًا عالميًا؛ لندرته وخطورته والتعاطف الذي يحظى به الأطفال السياميون وعائلاتهم.

وحدد الفريق الطبي الذي يجري العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، 15 ساعة للانتهاء منها عبر 11 مرحلة، على أمل أن ينفصل الطفلان أحمد ومحمد عن بعضهما لأول مرة منذ ولادتهما قبل خمسة أشهر.

ووصل التوأم السيامي إلى المملكة، الأسبوع الماضي، على نفقة الحكومة السعودية التي باتت وجهة للعائلات التي لديها أطفال سياميون، بعد قرابة 50 عملية ناجحة تم إجراؤها في المملكة.

ولا يزال الأطباء في غرفة العمليات، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
تاغ
طب
فايز المالكي
فن ومشاهير
ليبيا
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة