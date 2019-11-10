مصر تنهي جدل اكتشاف سر ”أبو الهول“

نفت وزارة الآثار المصرية، ما تداولته بعض الصحف العربية والأجنبية عن تصريحات منسوبة لوزير الآثار المصري خالد العناني، نقلًا عن صحيفة ”الدايلي إكسبرس“ البريطانية، الخاصة بالعثور على المومياء الأساس لتمثال أبو الهول.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن نص تصريحات وزير الآثار لجريدة ”الدايلي إكسبرس“ البريطانية، كانت كالتالي: ”سنعلن عن تفاصيل اكتشاف مومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة“.

وتابع وزير الآثار المصري تصريحاته: ”سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة“.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس“، على لسان وزير الآثار المصري، أن علماء الآثار المصريين يبحثون لغز ”حيوان غريب جدًا“، قد يكون ”أسدًا أو لبؤة“ يعتقد أنه قد يشكل الأصل وراء هيئة تمثال أبو الهول بالجيزة، وهو ما نفاه وكذّبه وزير الآثار في بيان صحفي.

وبحسب ما جاء في تقرير الجريدة البريطانية، أن المصريين القدماء عُرفوا باهتمامهم بالقطط وفرضهم عقوبات على من يتسبب بإصابة أو قتل هذه الحيوانات، وكانوا يعبدون إله القط المؤلف من نصف قطة مدموجة مع نصف آخر لامرأة، يسمى ”باستيت“.

وأشارت إلى أن تمثال أبو الهول يُعد أشهر هذه المخلوقات الأسطورية، وهو تمثال من الحجر الجيري، يمثل جسم أسد ورأس إنسان، على هضبة الجيزة يعتقد أنه يحمي الفرعون خوفو في هرم هائل خلفه.

يذكر أن وزارة الآثار المصرية كانت قد عثرت منذ أسابيع على أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، والذي ضم أكثر من 20 تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة.