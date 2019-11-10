بوريس جونسون يشارك في تنظيف بريطانيا بعد الفيضان (صور)

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مدينة ”ديربيشاير“ التي اجتاحتها الفيضانات، بعد أن عانت أجزاء من بريطانيا من الفوضى، الخميس.

وتم انتشال جثة امرأة من مياه الفيضان، وتوقف السائقون في سياراتهم، وأجبر الناس على النوم في أحد مراكز التسوق خلال الليل.

وحضر عدد من موظفي الطوارئ، وأعضاء من خدمة الإسعاف في ”إيست ميدلاندز“ وخدمة إطفاء وإنقاذ ”ديربيشاير“ في مركز شرطة ماتلوك، لدى وصوله إلى ”ميدلاندز“ لمعرفة تأثير الطقس.

وقال رئيس الوزراء في الاجتماع لبعض رجال الشرطة الذين ساعدوا في الفيضان: ”يجب أن تكونوا متواجدين طوال اليوم، شكرًا جزيلًا لكم، لقد قمتم بعمل رائع، حزين جدًا على الوفاة هذا الصباح“.

كاميرات الصحافة المتابعة لزيارة بوريس، رصدته وهو يساعد في تنظيف مياه الفيضان بكاسحة مياه، داخل أحد المراكز الطبية، وذلك في أثناء زيارته.

وكانت مياه الفيضان قد جرفت امرأة في ”رووسلي“ في الساعات الأولى قبل العثور على جثتها في دارلي ديل في الساعة 10.40 صباحًا، بعدما وصف سكان جنوب يوركشاير كميات من الأمطار بأنها غير عادية.

وأظهرت الصور الجوية مشاهد لمناطق مدمرة في ”دونكاستر“، حيث تم إنقاذ السكان من منازلهم الغارقة بينما امتلأت المياه وحاصرت الشوارع، وقال أحد السكان المحليين إن المياه تتدفق علي بشكل متواصل.

وكانت ”يوركشاير وميدلاندز“ من أكثر المناطق تضررًا، حيث تم توجيه 6 تحذيرات شديدة، وتم استدعاء طواقم الإطفاء للمساعدة في توجيه الناس إلى بر الأمان، بينما تم تحذير العديد من مستخدمي السكك الحديدية والطرق من السفر.

كما قام موظفو Meadowhall بتوزيع مشروبات مجانية وحاولوا ترتيب سيارات الأجرة لمساعدة العملاء – بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال – في حين اشترى آخرون البيجامات من Primark التي تم افتتاحها في وقت متأخر.

وكانت مناطق شمال ووسط بريطانيا، قد شهدت هطولًا كثيفًا للأمطار، تسبب بفيضانات كبيرة. وعلى الأثر، قامت السلطات بعمليات الإجلاء للسكان.

ووصل ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية، وكان مصدر القلق الأكبر، المنازل في ست مناطق حول نهر دون بالقرب من مدينة دونكاستر، حيث بلغ منسوب المياه مستويات خطيرة.

وكان هناك أكثر من 150 تنبيهًا في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة بشأن الفيضانات، وقد أشارت إلى أنها متوقعة.