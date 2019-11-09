الشرطة تجلد رجلًا بتهمة ”الهروب“ مع فتاة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بالهند، قيام عناصر من الأمن بجلد رجل، قيل إنه متهم بالهروب مع فتاة من إحدى القرى.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، وقعت الحادثة في مقاطعة كانبور، حين تم إحضار الرجل إلى مركز شرطة المدينة، بتهمة ”الهروب مع فتاة من قريته“.

ويظهر في المقطع من قيل إنه شرطي هندي يثبت المتهم على سارية، بينما يجلده شخص آخر بلباس مدني أمام أنظار رجال شرطة مسلحين يتجولون في المكان.

ويمكن في الفيديو رؤية الضحية مستكينًا وهو يتلقى الضربات من جلاده، وسط ضحك أشخاص أفادت تقارير بأنهم من رجال الشرطة، وكانو يسجلون العملية.

ونقلت المصادر قول مدير شرطة كانبور المساعد، برادومان سينغ، إنه أمر بإجراء تحقيق في الحادثة، وإنه ”سيتم اتخاذ إجراء ضد رجال الشرطة المتورطين في الملف“.