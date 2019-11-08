المغربية فاطمة الزهراء تتأهل لنهائي ”تحدي القراءة العربي“

تمكنت الطفلة المغربية فاطمة الزهراء أخيار مساء الجمعة، من التأهل للمرحلة النهائية من مسابقة ”تحدي القراءة العربي“ لهذا العام، وتسير بانجازها على خطى مواطنتها مريم أمجون التي فازت بلقب الدورة السابقة.

و فاطمة الزهراء أخيار التلميذة بثانوية القاضي عياض التأهيلية بمديرية تطوان شمال المغرب ، هي بطلة المملكة في المسابقة الوطنية لتحدي القراءة العربي ،التي جرت أطوارها بالدار البيضاء.

وستتنافس المرشحة المغربية على اللقب الرابع مع جمانة من السعودية، وعبد العزيز من الكويت، وٱية من تونس ثم هديل من السودان.و سيتم عرض الحلقة المقبلة على الهواء مباشرة من دار الأوبرا في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة شهد مشاركة قياسية، بلغت أكثر من 13.5 ملايين تلميذ وتلميذة من 49 دولة، وأكثر من 62 ألف مدرسة، تحت إشراف 113 ألف مدرس ومدرسة، واستقطب التحدي منذ إطلاقه قبل أربع سنوات أزيد من 33 مليون طالب.