صديق ”الجنتل“ السعودي يكشف تفاصيل عن حياته (فيديو)

روى أبو طارق، صديق أبو محمد الراشد المعروف بـ ”الجنتل“، أحد أبرز مشاهير السناب شات في السعودية، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل.

وقال أبو طارق في مداخلة له على برنامج ”ياهلا“ بقناة خليجية، إن أبو محمد كان إنسانا لطيفا ومحبوبا لدى الجميع ولا يعرف معنى الزعل ولم يتطاول على أحد مطلقًا.

وكشف أبو طارق أن صديقه لم يتزوج في حياته وليس لديه أولاد، لافتا إلى أنه كان يرى الناس كلهم أولاده فأحب الناس وأحبوه.

وقال صديق الجنتل السعودي، إن معاناته مع المرض بدأت منذ 5 سنوات فكان يذهب للطبيب كل 3 أشهر وكان يعاني من ضعف في عضلات القلب، وضمور في الكلى إضافة للضغط والسكر.

وأوضح أن الراحل كان لا يهتم بحالته الصحية ولا يتلقى العلاج، وكان أكثر همه إسعاد الناس والجمهور، فهو فكاهي من الدرجة الأولى.

وتوفي أبو محمد الراشد، المعروف بحسه الكوميدي، صباح الجمعة، بعد معاناة مع المرض، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ رحيله ونعاه عدد كبير من المتابعين وعبروا عن حزنهم لفقدانه ووصفوه بمصدر البهجة والسرور ومدخل الضحكة لقلوبهم، داعين له بأن يسكنه الله فسيح جناته.

وبرز الراشد من خلال تسجيلاته المصورة التي يراها محبوه ”عفوية“، حيث يظهر وهو في العقد الخامس، في معظم تسجيلاته بـ“بالفانيلة والسروال“، إضافة إلى ظهوره تارةً يأكل الجراد، وأخرى يلتهم حشائش الأرض، ويلاعب الحيوانات ويغني ويعزف على آلته الموسيقية (العود) وعلى زنده طيور زينة.

وعرف الراحل بحسه الكوميدي الطريف، ووصفه المعلقون بأنه ”أطيب شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي“، لافتين إلى انه لم يسئ أو يشتم أحدا وهدفه إسعاد متابعيه فقط.

وفي الفترة الأخيرة تعرض لأزمة قلبية، دخل على إثرها العناية المركزة في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة حتى رحل عن عالمنا.