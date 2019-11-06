معرض جديد للطعام في فرنسا.. والتذوق مسموح (صور)

على عكس معارض الطعام حول العالم، التي ترفع شعار ”ممنوع التذوق“، رفع معرض الطعام الجديد في فرنسا شعار التذوق مسموح، ليشجع الزوار على تذوق معروضاته والتفاعل مع الحدث.

يضم المعرض الدائم المكون من 4 طوابق، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، صورًا فوتوغرافية وقوائم الطعام من العديد من المطابخ حول العالم وغيرهما الكثير، ويهدف إلى إدماج الزوار في عالم الطهي الفرنسي والعالمي، باستخدام الحواس الخمس المعروفة.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، افتتح المعرض في المركز الثقافي في ليون بفرنسا Cité Internationale de la Gastronomie، وسيجذب أكبر عدد من السائحين من فندق Grand Hôtel-Dieu، وسيطلعهم على تاريخ تطور الطعام، وطريقة إعداد موائد العشاء عبر العصور، فضلًا عن موروثات الطهي في ليون بفرنسا، فضلًا عن الأواني التي يستخدمها الطهاة في جميع أرجاء العالم.

تضم القاعات في المعرض قوائم الطعام والوصفات والأفلام والصور الفوتوغرافية، إضافة إلى بعض الأنشطة التفاعلية، مثل Atlas of Gastromonie ، وهي شاشة تعمل باللمس، تعرض خريطة جدارية تمكًن الزوار من التعرف على أنواع المأكولات من جميع أنحاء العالم.

علاوة على إتاحة الفرصة للزوار لحضور جلسات التذوق، والمشاركة في ورش العمل لفن الطهي، ومن المقرر تخصيص أيام مختلفة، لعرض مفهوم الطعام لبلد بعينه، والأطباق المشهورة لبعض الطهاة المشهورين في هذا البلد.

ليس ذلك فحسب، بل يوجد منطقة ترفيهية وتعليمية للأطفال، لاصطحابهم في رحلة استكشافية لعالم الطهي والطعام، وتجربة الوصفات والتعرف على فن التسوق؛ لاكتساب مهارات جديدة وتعزيز الإدراك المعرفي للغذاء والصحة العامة.

يقول ديفيد كيملفيلد رئيس ليون متروبول ”تم اختيار الموقع بعناية فهو في قلب ليون وهي مدينة الطعام الفرنسية الشهيرة، إذ تضم المدينة والمناطق المحيطة بها ما يقرب من 40 ألف مزرعة، وهي جزء من التراث العالمي لليونسكو، وتحظى بسمعة عالمية تجعلها ضمن الصفوة في هذا المجال.