وفاة مدرب الأسود المصري محمد الحلو

غيّب الموت مدرب الأسود المصري محمد الحلو، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وتدهورت الحالة الصحية لمدرب الأسود الشهير، محمد الحلو، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي؛ ما جعله يمكث منذ 3 أيام بالعناية المركزة، بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين بمحافظة الجيزة، موضوعًا على أجهزة التنفس الصناعي.

ووصف الطبيب المعالج للحلو حالته قبيل وفاته، بأنها من أصعب المراحل المرضية، لافتًا إلى أنه كان يحصل على 5 مضادات حيوية قوية، وتم إجراء جلستي غسيل كلوي له، لكن وضعه كان خطيرًا للغاية.

وينحدر محمد الحلو من عائلة شهيرة، أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وزهقت روح جده في حادثة شهيرة جدًا في منتصف الثمانينيات، عندما انقض عليه الأسد ”سلطان“ ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

يذكر أن ابنتي محمد الحلو ورثتا مهنة ترويض وتدريب الأسود والنمور في السيرك، وتعملان فيها لغاية اليوم، حيث تقدم حاليًا لوبا ابنة محمد الحلو، عروض الوحوش في السيرك، وكذلك ابنته الأخرى أوسة الحلو.